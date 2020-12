A lájkvadász seriff élőzés közben elhajtott, sőt majdnem áthajtott egy, az úton heverő, frissen elütött férfin

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Bob Fletchert, Ramsey County seriffjét egy hónapon belül másodszor kritizálják élő Facebook-műsora miatt. A minnesotai seriff Live On Patrol (Járőrözés élőben) címmel facebookos műsort indított, amiben azt próbálja megmutatni, hogy a való életben hogy néz ki a rendőrök munkája. A neten közvetített útjaira el szokta kísérni egy bűnügyi szakértő, de ő éppen nem volt jelen, amikor a hetekkel ezelőtt készült, de most ismertté vált felvételt készítette.



Fletcher tehát egymaga ült a járőrautóban, háborús veterán apjáról és más témákról sztorizgatva, de közben nem vette észre, hogy elhajtott egy, az út szélén fekvő, sebesült ember mellett, akit, mint utóbbi kiderült, pillanatokkal korábban csapott el egy SUV. A súlyos sérülthöz olyan közel hajtott pedig el a járőrkocsival, hogy majdnem áthajtott rajta. Sőt pár méterrel később egy halk "hoppá" is kicsúszott a száján, a gyalogost elgázoló autó ugyanis azonnal lefékezettt és a sofőrje akkor nyitott ki a bal első ajtót.



Fletchert most szétszedik a júzerek, hogy miért a lájkokra figyelt, miért nem az út szélére, de a korrektség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a fekvő alakot a felvételen még úgy is nehéz észrevenni, hogy az ember előre tudja, hogy pillanatokon belül látnia kell. Az is igaz, hogy Felther mindenzt nem videón, hanem élőben látta, a férfi pedig nem is az útpadkánt, hanem mélyen bent az úttesten hevert.

Az áldozat azóta is kritikus, életveszélyes állapotban fekszik egy intenzív osztályon.

A pár héttel korábbi műsorában a seriff egy lopott autót üldözve veszélyes helyzetkbe ment bele, egyirányú utcákon forgalommal szemben hajtva, sőt magánkertekbe is bahajtva, amiért szintén komoly kritkákat kapott.

Az elütött emberről azt mondta, hogy neki az utat, nem az út szélét kellett figyelnie, és eleve csillogott az aszfalt és sötét volt, így egyáltalán nem vette észre őt. De az élőzés több tízezer nézője sem szúrta ki egyből a dolgot. A seriff szerint csalóka az is, hogy az anyóülés oldalán elhelyezett kamera jobban kivehető képet mutat, mint amit ő maga élőben abból látott. A seriff kétr nappal a felvétel elkészítése után tudta meg, mi szerepel azon, amikor rendőr kollégái azzal keresték meg, hogy információjuk szerint állíltólag felvette a sérültet, sőt talán magát az ütközést is.