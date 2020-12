Hiába tiltja rendelet, Niedermüller Péter önkormányzata akkor is adót fog emelni

Bár a kormány keddi rendelete megtiltja az önkormányzatoknak, hogy a járványhelyzet miatt 2021-ben nem emelhetik a helyi adó és a települési adót és nem vezethetnek be új adókat, Niedermüller Péter bejelentette, hogy Erzsébetváros önkormányzata bizony emelni fog.

A DK-s polgármester a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben azt írja, hogy a hatályos törvényeket betartva a VII. kerület önkormányzata, a többi önkormányzathoz hasonlóan, november végéig - vagyis a kormány rendeletének megjelenése és hatályba lépése előtt - kihirdette a következő évre vonatkozó adórendeleteit. Ebben több inflációkövető adókorrekció is szerepelt, így minimálisan nőni fog az építményadó és a telekadó. Niedermüller azt is hozzáteszi, hogy "Ez a korrekció messze nem fedezi azokat a súlyos elvonásokat, amelyeket a kormány a koronavírus járványra hivatkozva elrendelt." A polgármester azt is írja, hogy