Óriás illy kávécsomagok szuper áron, extrával!

Királyi összetételű és méretű kávés csomagok, benne ereszbiztos ☺ coffee to go pohárral

Egy jó gasztro ajándékkal sosem lősz mellé! Karácsonyra kibővítettük az EspressoShop.hu illy kávégépes csomagajánlatait, amivel az egész karanténra bekészletezheted kedvenc kávédat kedvezményes áron.. Kingsize csomagunkban 18 doboz (378 darab) iperEspresso kapszulával érkezik a rendkívül kis méretű, bárhol elférő Francis Y3 kávégép. Extraként egy ECO Easy kapszulanyitóval is megajándékozunk, melynek segítségével a kapszula pillanatok alatt szétválasztható a komposztálható kávézaccra, és a műanyag szelektív hulladékként kezelhető üres kapszulára, ezzel a környezetterhelést is csökkentheted. Mindössze 97 800 Ft-ért Tied a csomag 135 200 Ft helyett, így 36 500 Ft-ot spórolsz! Ne hagyd ki!

A Queensize csomagot a stílus szerelmeseinek állítottuk össze, főszereplője az illy ikonjává vált Francis X7 kávégép. Az olasz sztár designer, Luca Trazzi által tervezett gépet a baristák inspirálták, pont úgy főzhetünk vele magunknak otthon kávét mint kedvenc baristánk a kedvenc kávéházunkban!

A királynői szettben a Francis X7 kávégép mellé 21 kapszula, egy Eco Easy kapszulanyitó, és egy Alessi design utazó termo pohár is van, ami egy esetleges ereszen való leereszkedéskor is lötyögésbiztos, és szuper melegen tartja a kávédat! ☺ A QUEENSIZE akciós csomag vásárlásakor 23 700 Ft-ot takarítasz meg, hiszen mindössze 71 900 Ft-ért a Tied a 95 645 Ft értékű szépség és finomság. Ne ereszd el, csapj le rá most!

Kávé ízutazás a világ körül: Etiópia, Guatemala, Brazília

Az illy szemes kávéiból is pöpec 4=5, és 6=7 csomagokat raktunk össze! Tudtad, hogy az illy a világon a legismertebb magyar szó? A céget a magyar Illy Ferenc alapította 1933-ban Triesztben, és az azóta eltelt időben a világhírt is elérte, ma 140 országban van jelen a minőségi kávé etalonjaként. Az 1933 óta készülő klasszikus illy blendet 3 kontinens 9 nemes Arabicája alkotja. Ebből a kilencből néhányat készít az illy szóló, területszelektált formában is. A szólista Arabica Selection kávékból most négy doboz mellé az ötödik ajándék, a 6 doboz klasszikus keveréket tartalmazó csomagban pedig egy design dobozos verzió is van, a hetedik egy ajándék Etióp kávé. Fedezd fel az illy kávészimfónia szóló tagjait csészédben külön-külön is! Az egy termőterületről származó kávék származási helyük karakterjegyeit hordozzák: a más klíma, talaj, magasság, csapadék, napfény és művelési mód különböző aromaprofilt eredményez.

Kézműves kávézás a design és a praktikum kettősével

Még az ágyban szervírozva is jól mutat, és a frissen főzött kávé egész lakást betöltő illatát is hozza a Melitta Pour Over Set klasszikus, porcelán filter kávéfőzője, amit a hosszabb kávékészítési módok kedvelőinek ajánlunk! A Melitta csomag tartalma egy négy trendi színben választható minőségi fényes porcelánból készült kávéfőző, és egy kis belevaló muníció: 2 doboz illy darált kávé 7 700 Ft értékben. A 21 190 Ft-os csomagban így a kávéfőző csak 14 290 Ft-ba kerül Neked!

Tarts teaszünetet a Dammann isteni karácsonyi teáival!

Te is szinte érzed a képernyőn át a gőzölgő, isteni tea illatát? A Dammann karácsonyi ihletésű teái pont olyan finomak, mint amilyen szépek! Az ehető-iható ajándékokkal nem lehet mellélőni, és olyan jó egy finom teával a mindennapokat is feldobni kicsit. Válogass, hogy a finom szálas teákat fémdobozban vagy elegáns muszlinfilterbe csomagolva szeretnéd! Csak néhány a pompás, karácsonyi hangulatot fokozó összetevőkből: narancs illó olaj, vanília aroma, fűszerek, gyümölcs darabok, narancshéj, citrus, karamell, mézeskalács, ananász, de a fekete karácsonyi teában még egy csepp maraschino is van!

Espresso Klub: 7 % kedvezmény a törzsvevőknek!

Ha designmániás vagy akkor is térj be hozzánk! Az ikonikus illy csészék és kávégépek mellett az Illy Art Collection szettek, és a kortárs művészek által dekorált illy kávé legújabb kiadása is szuper ajándék, akár magadnak is! Az Alessi kotyogók, köztük az Alessi és az illy közös fejlesztése, a kávé megégését megakadályozó Pulcina most mind egy doboz ajándék illy kávéval érkeznek. A Dammann teák mellett Domori forró csokoládéink is felmelegítenek a bekuckózós időkben, sőt, most már különleges, kézműves palkonyai borokkal is várunk. Már 15ezer Ft-os vásárlással beléphetsz Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünkbe, klubtagunkként 7% kedvezményt és egyéb különleges ajándékokat kapsz! Nálunk szállítási időpontot sem kell vadásznod, csomagod 2 nap alatt megérkezik hozzád érintésmentes futáros kézbesítéssel.

Egy kis extrával is megköszönjük ha nálunk vásárolsz! Veled együtt mi is nagyon várjuk mikor utazhatunk újra, így az íz- és designélmény mellé minden 20ezer Ft-ot elérő vásárláskor a zalakarosi Aphrodite Wellness Hotel**** 35ezer Ft értékű kuponját ajándékozzuk, amit egy éven belül felhasználhatsz, és természetesen át is adhatod barátaidnak, családtagjaidnak.

Gyere, nézz körül az olasz kávé, tea, és az időtálló design birodalmában!