Egy sziget felé sodródik a világ legnagyobb jéghegye

A Brit Királyi Légierő egyik repülőgépe lefilmezte a világ legnagyobb jéghegyét, ami az Atlanti óceán déli részén sodródik éppen és ramaty állapotban van, írja a BBC.

Az A400m típusú repülőgép végigrepült a 4200 négyzetkilométeres A68a nevű jégtömb felett, hogy felmérje annak állapotát, amin számtalan repedés van, több része már le is vált, és a vízszint környékén több alagút is kialakult a jéghegyben.

A jéghegynek elsősorban a peremterületei foszladoznak, a leszakadt jégdarabok pedig komoly veszélyt jelenthetnek a hajózásra.

A repülőgép által készített képeket és videókat a kutatók elemezni fogják, hogy tudjanak következtetni a jéghegy elkövetkező viselkedésére.



A jéghegyről utoljára 2017-ben szakadt le egy 1800 négyzetkilométeres darab, a kutatók most meg is lepődtek, hogy ilyen mértékű leválás azóta nem következett be.

A hatalmas jéghegy éppen a brit felségterületű vízen sodródik, és már csak 200 kilométerre van a Dél-Georgia szigettől, ezért félő, hogy a jéghegy hamarosan elakad a sekély vízben. Ez azért is jelentene problémát, mert a jéghegy miatt a szigeten élő fókák és pingvinek nem tudnának kijutni a nyílt vízre, hogy halat fogjanak.