Több mint 450 ember lett rejtélyes körülmények között rosszul egy indiai városban

Egy ember meghalt és több mint 450 ember került kórházba India Ándhra Prades államában, írja a Guardian. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tömeges megbetegedést: a hétvégén Eluru városában több száz ember lett rosszul. Többen összeestek, sokan voltak, akik rohamokról számoltak be, és volt, akinek habzott a szája.

Egy 45 éves, aki a tünetekkel került kórházba, ott szívrohamot kapott és meghalt. A több mint 450 kórházba került beteg közel felét engedték már azóta haza az orvosok. Hétfőn az államminiszter, Jaganmohan Reddy is a kórházakba látogatott.

A fotó csak illusztráció, egy koronavírus-osztály látható rajta Indiából Fotó: MONEY SHARMA/AFP

A rejtélyes tömeges megbetegedés tovább terhelte az amúgy is túlterhelt egészségügyi ellátórendszert. Indiában ugyanis Ándhra Prades államban az egyik legsúlyosabb a koronavírus-helyzet, több mint 800 ezer aktív esetről tudni.

Szakértők is az államba utaztak, hogy segítsenek felfedni a tömeges rosszullét okát. Felmerült az étel- illetve vízmérgezés lehetősége is, ahogy az is, hogy valamilyen levegőben terjedő anyag váltotta ki a tüneteket. Egyelőre a laboreredményekre várnak, hogy kiderüljön, mi történt, de az már biztos, hogy helyhez kötött tünetekről van szó, az összes érintett ugyanabban a városban élt. Az orvosok teszteltek mindenkit koronavírusra is, és ezek a tesztek negatívak lettek, szóval legalább ezt ki lehetett zárni az okok közül.