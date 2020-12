A rák nem vár a járvány végéig

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az újonnan felfedezett daganatos betegségek száma jelentősen csökkent 2020-ban a világjárvány kezdete óta, ennek hátterében feltehetően az áll, hogy a különböző rákszűréseket és egyéb rutinszerű egészségügyi vizsgálatokat késve, halasztva végzik el. Az USA National Cancer Institute modelljének becslése szerint a COVID-19 járvány miatt a túl későn megszülető mell-, és végbélrák diagnózisok plusz 10 000 ember életét követelik majd a következő 10 évben, csak az Egyesült Államokban. A szakemberek szerint ez egy világszintű jelenség, így nálunk is másodlagos áldozatkra lehet majd számítani

Tény, hogy a rákszűrő vizsgálatok segítenek a rák korai felismerésében, így jóval nagyobb esély nyílik a betegség sikeres kezelésére. De vajon miért halogatják az emberek szűrési vizsgálatokat? A nálunk is igen gyakorinak számító vastagbél- és végbélrákok esetében sokan a fertőzést szeretnék elkerülni, mások az endoszkópiás vizsgálat okozta fájdalomtól félnek, esetleg a szégyenérzet tartja vissza őket. Ezzel kapcsolatban Dr. Schwab Richárd, az Affidea Bank Center Gasztroenterológiai Központ gasztroenterológus főorvosa elmondta: "Nem engedhetjük meg, hogy amiatt derüljön ki egy daganat túl későn, mert a beteg a COVID-19 járvány idején elkerülte a vizsgálatot. Itt a Bank Centerben biztonságos környezetet, a szakmailag elérhető legmagasabb védelmet biztosítjuk a koronavírus tekintetében betegeink számára. A központban az átlagosnál sokkal nagyobbak a légterek, folyamatos a levegőáramlás, illetve központi szűrés van minden helyiségünkben. A személyzet a vizsgálat során teljes védőfelszerelést használ, mely a páciensek és a saját egészségvédelmüket is szolgálja. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pandémia kitörése óta egyetlen kollégánk sem fertőződött meg munka közben a Bank Centerben, és egyetlen olyan esetről sem tudunk, hogy betegeink között ez előfordult, vagy egyáltalán felmerült volna. A szokványos lázmérésen túl antigén gyorstesztet is végzünk a vizsgálatok előtt, hogy a fertőzés kockázatát tovább csökkentsük, mindenben követve a nemzetközi ajánlásokat.”

A Bank Centerben alkalmazott legmodernebb technológia, a lerövidült betegutak és páciensfókuszú szolgáltatások a lehető legkényelmesebb körülményeket teremtik meg a betegek számára, ahol nem kell félni a fájdalomtól vagy a kellemetlen pillanatoktól. Kern Lajosné nyugdíjas gyógyszerész, a centrum egyik páciense elmondta: „2005 óta járok vastagbéltükrözésre, így már volt tapasztalatom más egészségügyi intézményekkel is. Nagyon örülök, hogy most a Bank Centert választottam, mert itt teljesen biztonságban éreztem magam a koronavírus fertőzéstől, ráadásul a legmodernebb gépeket használják. Az altatási folyamatról, a vizsgálatról, az ott töltött időről, a személyzetről és a kényelmes ágyról is csak pozitívan tudok mesélni. Ez egy kiváló létesítmény mindazoknak, akik fájdalommentesen, kényelmes körülmények között szeretnék a kolonoszkópiát megcsináltatni.”

Függetlenül attól, hogy valaki szembesült-e valaha a rák diagnózisával, fontos tudni: a korai vastagbélrákot megelőző állapotok nem járnak tünetekkel, ezért minden 50 év feletti embernek szűrésre kell mennie. Emellett természetesen azonnal lépnie kell azoknak is, akik az előrehaladott daganatokra jellemző tüneteket tapasztalnak: székletben tapasztalt vér vagy váladékozás, megmagyarázhatatlan fogyás, fájdalom, székletürítés indokolatlan változásai, tartós köhögés. Ezekben az esetekben nem lehet halogatni, mivel a késlekedés kritikusan érinti a daganatos betegség kezelhetőségét és a hosszú távú életkilátásokat. Fokozott rizikócsoportba tartoznak azok a családok, ahol az egyenesági rokonok között előfordult már gyomor és bélrendszeri rák. Itt a családtagoknál a szűrést az érintett beteg életkoránál 10 évvel korábban kell elkezdeni. "Ha valaki a bizonytalanság miatt eddig halogatta az ajánlott szűrővizsgálatokat, akkor éppen itt az ideje, hogy prioritásként kezelve, biztonságos körülmények között elvégeztesse azokat." – tette hozza Sike Róbert főorvos, a centrum szakmai vezetője. - “Nemzetközi ajánlások alapján kijelenthetjük, hogy az ajánlott rákszűrések elhalasztása olyan daganatokhoz vezethet, amelyeket nem ismernek fel időben (korai stádiumban), csak túl későn, amikor már előrehaladottabbá váltak és potenciálisan nehezebben kezelhetők."

Az Affidea Magyarország többféle rák típusra kínál szűrővizsgálatokat: ideértve a mellrák megelőzésében elsődleges mammográfiát, az ultrahang és MR, CT vizsgálatokat, illetve a vastagbéltükrözést. Ez utóbbi szolgáltatás egy új, a legmagasabb szakmai normák szerint kialakított központban, a Affidea Bank Center Gasztroenterológiai Központban érhető el. A létesítményben az endoszkópián kívül az összes képalkotó vizsgálat is egy helyen megtalálható, így az ott dolgozó és egymással szorosan együttműködő radiológus és gasztroenterológus orvosoknak lehetőségük van arra, hogy a hétköznapi rutinmunka során egy-egy esetet részletesen is megbeszéljenek. A különböző képalkotó diagnosztikai anyagok, a teljes endoszkópos vizsgálatot megörökítő HD videófelvételek, valamint az endoszkópia képei egyben elérhetők egy központi számítógépes rendszeren, így szükség szerint további társszakmákkal is megoszthatók. A modern informatikai rendszerek segítségével a betegutak egyszerűbbé és gyorsabbá váltak, így az orvosok rövid időn belül döntést tudnak hozni a szükséges kezelésekről, akár ebben a rendkívüli egészségügyi helyzetben is.