Összeveszett a feleségével az olasz úr, 450 km-t sétált, hogy lehűtse a fejét

Fanoban, Marche régióban kapcsolták le azt az olasz férfit, aki összekapott a feleségével, és lement az utcára, hogy kiszellőztesse a fejét - írja a BBC. Az olasz sajtóban Forrest Gumpként emlegetett férfi csak ment, ment, ment, aztán végül 450 km-t tett meg.

A 48 éves férfi, akit hajnali kettőkor büntettek meg a rendőrök 400 euróra a kijárási tilalom megszegése miatt, Comóból indult, és végül a tengerparton, Fanóban végezte. Naponta átlagosan 60 km-t tett meg, saját bevallása szerint útközben többen is kínálták étellel, itallal. A rendőrök kissé zavart állapotban találtak rá, és miután ellenőrizték a személyazonosságát, kiderült, hogy a felesége már be is jelentette eltűnését. Végül a nő elment érte.