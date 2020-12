A brit illetékesek súlyos allergiásoknak nem ajánlják a Pfizer/BioNTech vakcináját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem ajánlják a brit szabályozó hatóságok a Pfizer/BioNTech vakcináját azoknak, akiknek életükben már volt súlyos allergiás reakciójuk élelmiszerre, gyógyszerre vagy más védőoltásra, írja a BBC. Nagy-Britanniában kedden kezdték meg a tömeges oltást a Pfizer/BioNTech új típusú, korábban még nem használt mRNS-technológiával készült covid-vakcinájával, mellyel első körben a legveszélyeztetettebb időseket, illetve a járvány elleni küzdelem frontvonalában harcolókat oltják.

Fiona Churchill, az edingburgh-i Western General Hospital főnővére kapja meg a Pfizer/BioNTech covid-vakcináját 2020. december 8-án. Fotó: ANDREW MILLIGAN/AFP

Az első napon a brit közegészségügy, az NHS két dolgozójánál is komoly allergiás reakciót váltott ki a védőoltás. Mindkettejüket kezelték, most már jól vannak. A BBC értesülései szerint mindkettejükben anafilaxiás jellegű reakciót váltott ki a vakcina, ez jellemzően bőrpírrel, légzési nehézséggel, esetenként vérnyomáscsökkenéssel jár, de nem azonos az anafilaxiás sokkal, ami akár halálos is lehet.

Mindkét egészségügyi dolgozóról tudott volt, hogy allergiások, rendszeresen tartanak maguknál adrenalint is a sokkreakció kezelésére.

A brit gyógyszerfelügyelet, az MHRA közleményében azt fejtegette, hogy új védőoltások esetén, ha az allergiásoknál súlyos reakciót vált ki, elővigyázatosságból adnak ki javaslatot, hogy a súlyos allergiások inkább ne oltassák magukat. A BBC szerint bár az ilyen allergiás reakciók szokatlanok, azért nem példa nélküliek, az évi rendes influenzaoltás is váltott már ki ilyet.

Peter Openshaw, a londoni Imperial College immunológusa szerint az, hogy ilyen hamar tudomást szerezhettünk az allergiás reakcióról, és az illetékesek azonnal léptek, azt bizonyítja, hogy jól működik a felügyeleti rendszer. (Via BBC)