Gigaper kezdődött a Facebook feldarabolására

A Facebook feldarabolását is célozhatja "több mint 45" amerikai szövetségi tagállam - a BBC nem közölte a pontos számot - és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC), vagyis az amerikai versenyfelügyelet most indított pere a közösségimédia-óriással szemben. A kereset szerint a Facebook riválisaival szemben a "felvásárlás vagy eltemetés" taktikáját választotta, ezzel korlátozva a piacot, ártva riválisainak és felhasználóinak is, akik elvesztették uralmukat saját adataik felett, melyek immár a cég reklámértékesítését szolgálják.

"Nem volna szabad, hogy egyetlen cégnek ilyen hatlama legyen személyes és közösségi interakcióink felett" - mondta Letitia James, New York állam főügyésze, a tagállamok által indított kereset vezérképviselője.

Keresetük elsősorban az Instagram 2012-es, illetve a WhatsApp 2014-es felvásárlására, illetve a külső szoftverfejlesztőkre vonatkozó korlátozásokra koncentrál, ez alapján kezdeményezi a Facebook feldarabolását. Ez annyiban érdekes, hogy az akvizíciókat az FTC annak idején engedélyezte. Ugyanakkor a keresetükben az államok hivatkoznak Mark Zuckerberg egy 2008-as belső levelére, amiben arra utalt, hogy "jobb felvásárolni [a riválisokat], mint versenyezni". (Via BBC)