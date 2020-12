Megér-e napi 590 halottat a forraltborozás, kérdezte szenvedélyesen Merkel kancellár

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szenvedélyes szónoklatban szólított a kijárási korlátozások szigorítására a német parlament, a Bundestag ülésén Angela Merkel, Németország kancellárja. "Tényleg sajnálom, a szívem mélyén. De napi 590 halott elfogadhatatlan ár" - mondta érezhetően érzelmektől fűtötten. Előtte arról beszélt, hogy a karácsonyi vásárokban forraltborozás nem egyeztethető össze azzal a társadalmi egyezséggel, hogy ételt csak elvitelre vásárolnak, és otthon fogyasztják el.

Merkel abszolút számokban beszélt a halottakról, a napi 590 halálos adat Magyarországról nézve, ahol egyelőre 193 halálos áldozat a napi csúcs, soknak tűnhet. De Németország népessége sokszorosa Magyarországénak. Egymillió főre vetítve Magyarországon a hivatalos statisztikák szerint az elmúlt két hétben 219-en haltak meg covidban, Németországban 62-en.

Merkel beszédében teljes támogatásáról biztosította a tudós szakértőket. A német tudományos akadémia, a Leopoldina kedden ismertette legújabb ajánlásait, amiben december 14-től az iskolalátogatási kötelezettség felfüggesztését, a karácsonyi iskolaszünet meghosszabbítását, december 24-vel kezdődően pedig a létfontosságú üzletek kivételével teljes boltzárat javasolnak, illetve az otthoni munkavégzés lehető legszélesebb körű bevezetését.

Merkel beszédében ellenezte a szállodák megnyitását, hogy ott találkozhassanak egymással karácsony és újév idején a családok.

Merkel amúgy a jövő évi költségvetés vitájában szólalt fel, hagyományosan ez a felszólalás afféle évértékelő is. Mivel szerdán a jövő évi választásokat is kiírták szeptember 26-ra, így ez volt Merkel utolsó költségvetési vitája, mert azt már korábban bejelentette, hogy ez az utolsó kancellári ciklusa. (Via Deutsche Welle)