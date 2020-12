A brit bíróság megnehezíti a transz gyerekek pubertásblokkoló kezelését, miután egy 23 éves lány megbánta a nemátalakítást

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A brit Legfelsőbb Bíróság három bírója december elején döntött arról, hogy az Egyesült Királyságban élő, nemi diszfóriában szenvedő tizenhat éven aluliak nem elég érettek ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy pubertásblokkoló kezelésnek vessék alá magukat.

A döntés a Tavistock and Portman klinika ellen indított perben született. Az Egyesült Királyságban ez az egyetlen olyan intézmény, ahol pubertásblokkoló gyógyszerekkel kezelik gyerekek nemi diszfóriáját, vagyis azt a lelki-mentális zavart, amikor valakinek a teste nem felel meg a genderidentitásának.

Az intézmény ellen a 23 éves Keira Bell nyújtott be keresetet. Őt tinédzserként kezelték a klinikán. Az orvosai küldték a Tavistock Centerbe, ahol pubertásblokkolókat írtak fel neki 16 éves korában. Bell azért fordult bírósághoz az ügyével, mert úgy érzi, a nemváltással elrontotta az életét, szerinte a klinika nem világosította fel őt eléggé, amikor meghozta döntését férfivá válásáról.

Keira Bellnek három egyórás alkalom után írták fel a pubertásblokkolót, mielőtt elkezdte volna a tesztoszteron-kúrát, majd húszéves korában végeztek rajta dupla masztektómiát, vagyis távolították el mindkét mellét. Akkor úgy érezte, ettől majd boldogabb lesz, két évvel később azonban megbánta, huszonkét évesen ismét nemátalakításba kezdett, hogy újra női testben éljen.

A most meghozott ítélet után a Tavistock azonnal felfüggesztette 16 éven aluli pácienseinek kezelését, így az ügy másik felperesének lányáét is. Bellen kívül ugyanis egy másik, a nevét nem vállaló, a hírekben csak A. asszonyként megnevezett nő is keresetet nyújtott be a kezeléseket végző intézmény ellen. A nő autizmussal élő, 15 éves lányának most kezdődött volna el a klinikán a kezelése, ami ebben az esetben egyelőre csak gyógyszeres kezelést jelent. Ez az intézmény csak hormonális kezeléseket végez, műtéteket nem.

„Nem a politikáról szól”

A bíróság döntésében úgy fogalmazott: „Valószínűtlen, hogy egy 13 éves vagy annál fiatalabb gyerek meg tud hozni egy olyan döntést, amivel hozzájárul, hogy pubertásblokkolókat kapjon. Az is kétséges, hogy egy 14-15 éves gyerek képes megérteni vagy mérlegelni ennek a gyógyszernek a hosszútávú kockázatait vagy következményeit.” Hozzátették azonban, hogy a 16 éves vagy annál idősebb fiatalok esetében már feltételezhető, hogy képesek beleegyezni egy ilyen kezelésbe. Utóbbi már csak azért is érdekes, mert az ügy egyik főszereplője, Keira Bell is 16 évesen kezdte el a kezelést, vagyis a jog értelmezése szerint ő már fel tudta mérni, hogy mit vállal.

A bíróság döntése szerint a továbbiakban pubertásblokkolókat csak abban az esetben lehet 16 éven aluliaknál alkalmazni az Egyesült Királyságban, ha azt a bíróság is külön engedélyezi. Már csak azért is, mert a már említett pubertásblokkoló kezelés még csak kísérleti fázisban van.

„Ez a döntés nem a politikáról szól, hanem a kiszolgáltatott gyerekek védelméről. Örülök, hogy a józan ész érvényesült”

– mondta Keira Bell az ítélethozatal után. Ügyvédje, Paul Conrathe pedig úgy fogalmazott, „történelmi jelentőségű ítélet született, ami megvédi a nemi diszfóriában szenvedő gyerekek százait attól, hogy kísérleti fázisban lévő kezelésnek vessék alá magukat a megfelelő tájékoztatásuk nélkül”.

Hasonlóan örült a döntésnek a másik felperes is, az autizmussal élő 15 éves lány anyja, aki a BBC-nek azt mondta, nem attól fél, hogy lánya nemet szeretne váltani, hanem attól, hogy szerinte nem érti, ezzel mit vállal. Szerinte ijesztően kevés kutatás készült arról, hogy egy gyerek miért érezheti úgy, hogy rossz testbe született. Hozzátette, hogy „szomorú, ha valakinek várnia kell és másokat győzködni, hogy orvosi beavatkozásra van szüksége ahhoz, hogy a genderidentitásának megfelelően éljen”, de szerinte ugyanúgy „katasztrofális következménye lehet”, ha később rájön, hogy rosszul döntött.

A brit Legfelsőbb Bíróság októberi meghallgatásán a felpereseket képviselő ügyvédek azzal érveltek, hogy azok a gyerekek, akik pubertásblokkolót szednek, „később nagyobb valószínűséggel kezdenek bele hormonterápiába is”, ami már „visszafordíthatatlan változásokat” okozhat. A beperelt intézmény azonban azzal érvelt, hogy ez a két kezelés egymástól teljesen független.

Az ítélet után a bírák kiemelték, döntésük arról szól, hogy egy gyerek esetében kizárólag teljeskörű tájékoztatást követően kezdhetnek hasonló kezelést, nem pedig arról, hogy a pubertásblokkoló megfelelő kezelésnek számít-e azoknál, akik nemi diszfóriában szenvednek.

Nem mindenkinek tetszik az ítélet

A Guardian szerint a ítélet sok transznemű gyerek szüleit elkeserítette, felszólalt ellene az Amnesty International is. „Eszembe sem jutott, hogy ennek az esetnek a kimenetele hatással lehet azokra a gyerekekre, akik orvosi kezelésre szorulnak, és hogy ezzel elveszik a döntést a hozzáértő orvosoktól, hogy helyettük olyan bírók döntsenek, akiknek nincs ilyen irányú orvosi képzettségük” – mondta a Guardiannak Molly Muirhead, egy transznemű fiú édesanyja, aki hozzátette, hogy ezek a gyerekek egy hosszú felmérésen mennek keresztül, mielőtt hozzáértő orvosok döntenének arról, hogy szükséges-e pubertásblokkolóval kezelni őket. Ez szerinte egy biztonságos és még visszafordítható kezelés, ami gondolkodási időt ad a gyereknek, anélkül, hogy közben a teste változna.

Lui Asquith, a transz gyerekekkel foglalkozó Mermaids alapítvány vezetője szerint

az ítélet „pusztító és katasztrofális hatással” lesz a transz fiatalok számára az egész országban. „Hiszünk benne, hogy minden fiatalnak joga van meghozni a saját döntéseit a saját testével kapcsolatban, nem képezhetnek kivételt a transzneműek sem” – tette hozzá.

A kezeléseket végző intézmény is csalódott az ítélethozatal után. Úgy fogalmaztak, hogy most elsősorban azokkal a pácienseikkel foglalkoznak, akiknél már elindult a kezelés, így most leginkább azon dolgoznak, hogy ezeket be tudják fejezni. Szóvivőjük megerősítette, hogy az ítélet ellen fellebbeznek.

Novemberben egy 14 éves fiú is pert indított az intézmény ellen. Ő azért perel, mert már több mint egy éve vár a kezelés megkezdésére, miközben a klinika elvileg garantálja a kezelés elindulását az első konzultációt követő 18 héten belül. A BBC szerint már korábban is érkeztek panaszok a Tavistock and Portmannel szemben a hosszú várólista miatt. A fiú a BBC-nek azt mondta, több mint harminc olyan embert ismer, akik szintén hónapokat, de akár éveket is vártak. A mostani bírósági ítéletet követően ez a várakozási idő az eddiginél is hosszabb lehet.

A Guardian szerint az Egyesült Királyságban körülbelül háromezer gyerek jár nemi diszfóriája miatt konzultációra, több százan kapnak hormonterápiát, a várólistán közel ötezren vannak, ez a szám pedig folyamatosan emelkedik. Ebben Paul Conrathe, Keira Bell ügyvédje szerint szerepe lehet az internetnek, amit arra alapoz, hogy Bell is úgy fogalmazott, hogy kezelése során többször is elbizonytalanodott, de olyankor mindig „bátorságot gyűjtött az internetről”.

