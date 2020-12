A Kőszegi-hegységben úgy szakad a hó, mintha tényleg tél lenne

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Kőszegi-hegységben 500 méteres magasságban még most is intenzíven havazik a MetNet videója szerint, és az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma reggel a Soproni-hegységben is hasonló volt a helyzet. Ott a lehullott hó vastagsága közel tíz centiméter.

A met.hu szerint napközben fokozatosan északra, illetve az Alpokaljára szorul vissza a gyengülőben lévő csapadék, ami a magasabb részeken lehet havazás. A nyugati határnál lévő hegyekben az eddig lehullott hómennyiséghez még további pár cm hullhat délutánig.