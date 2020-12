Elsőfokon 12 év fegyházat kapott a pedofil férfi, aki a Minecrafton keresztül hálózott be egy gyereket

Az Érdi Járásbíróság szerdán hirdetett elsőfokú itéletet annak a férfinak az ügyében, aki 2017-ben, a Minecrafton keresztül ismerkedett meg az akkor még tizenkettedik életévét be nem töltött sértettel, akivel ezt ezután rendszeresen beszélgettek az interneten, illetve a sértett szüleinek tudta nélkül személyesen is találkoztak. A bíróság közleménye szerint „a sértett szerelmes lett a vádlottba, majd 2018 augusztusa és novembere között több alkalommal létesítettek szexuális kapcsolatot, egy alkalommal pedig a vádlott fényképet is készített a sértettről”. A bíróság szerint a vádlott pszichiátriai betegségben nem szenved, a sértett életkorával már levelezésük kezdetétől tisztában volt.

Az ítélet indokolása szerint a cselekmény elkövetését tagadó vádlotti vallomással szemben a rendelkezésre álló tanúvallomások, felvételek és okirati bizonyítékok alapján a tényállás kétséget kizáró módon megállapítható volt.

A bíróság az indokolásban kiemelte, hogy a vádlott és a sértett között zajló internetes beszélgetésből egyértelműen nyomon követhető volt, hogy a férfi hogyan vette rá egyre durvább szexuális cselekmények végrehajtására a sértettet.

Továbbá a bíróság nyomatékos súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a szexuális cselekményeket egyre fokozódó gátlástalansággal hajtotta végre, és a cselekmény súlyosan veszélyeztető hatással volt a gyermekkorú sértett értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésére.

A bíróság a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés bűntette és tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről, pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt mondta ki bűnösnek,