Magasrangú egyiptomi tiszteket gyanúsíthatnak meg egy olasz diák halála miatt

Két magasrangú egyiptomi nemzetbiztonsági tisztet és két rendőrezredest gyanúsíthat meg az olasz ügyészség Giulio Regeni halála miatt. Az olasz egyetemistát 2016-ban rabolták el és gyilkolták meg Kairóban.

Giulio Regeni képmása egy tiltakozó transzparensen. Az Amnesty International 2020. január 25-én, Regeni eltűnésének negyedik évfordulóján a torinói Piazza Castellón tartott demonstrációt az olasz doktorandusz emlékére. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Az olasz ügyészek gyanúja szerint mind a négyüknek köze lehet Regeni eltűnéséhez, ezért a vád emberrablás lehet ellenük. Azt is közölték, hogy az egyiptomi hírszerzés őrnagyát azzal is megvádolhatják, hogy összeesküvést szőtt Regeni meggyilkolására.

Az ügyészek 20 napot adtak a négy egyiptomi tiszteknek arra, hogy írásban vallomást tegyenek, vagy személyes meghallgatásukat kérjék az ügyben. Ennek lejárta után dönthetnek arról, hogy vádat emelnek-e ellenük. Az olasz törvények alapján a büntetőeljárást távollétükben is lefolytathatják.

Az olasz ügyészség Serif Magdyt, az egyiptomi hírszerzés őrnagyát. Tarek Sabir dandártábornokot, az állambiztonság volt igazgatóját, Hisam Helmy rendőrezredest és Ather Kamalt, a kairói körzeti nyomozóhatóság volt vezetőjét gyanúsíthatják meg.

Az egyiptomi hatóságok, melyek ezidáig kitartóan tagadták, hogy közük volna Regeni elrablásához és meggyilkolásához, egyelőre nem reagáltak a hírre, írja a Reuters.

Regeni a Cambridge-i Egyetem doktoranduszaként az egyiptomi független szakszervezeteket kutatta doktori dolgozatához Kairóban. Az akkor 28 éves fiatalember emellett társai szerint érdeklődött az iránt is, hogy milyen alternatívái lehetnek az egyiptomi gazdaságot régóta domináló állami szektornak és a hadseregnek. Ahogy a független szakszervezeteké, úgy ez az utóbbi is kimondottan kényes témának számít Egyiptomban, ezért is kelthette fel a kutató a helyi nemzetbiztonság érdeklődését.

Az olasz és egyiptomi nyomozóhatóságok a múlt hétig együttműködtek a nyomozásban. A Reuters értesülései szerint azonban az olasz hatóságok egyre frusztráltabbá váltak, mert úgy érezték, hogy az egyiptomiak hátráltatják a nyomozást. A múlt héten végül kenyértörésre vitték a dolgot, Egyiptom bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a nyomozást. Ezt azzal indokolták, hogy fenntartásaik vannak az olasz társszervek által gyűjtött bizonyítékokkal. (Via Reuters)