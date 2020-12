Tőzsdére megy egy marihuána-tesztoldal

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Tőzsdére megy a WM Holding Company, aminek legfőbb terméke a Weedmaps nevű marihuána-tesztoldal, melyen a felhasználók értékelhetik a marihuánaboltokat. A Weedmaps a Silver Spike Acquisition Corp-pal egyesülve mehet tőzsdére, az akvizíció alapján a céget úgy másfél milliárd dollárra értékelik.

Az Egyesült Államok törvényei szerint olyan vállalkozás, amely marihuána kereskedelmével foglalkozik, vagy közvetlenül érintkezik kannabisszal, az nem mehet tőzsdére. A Weedmaps azonban nem kereskedő oldal, nincs fizikai kapcsolata kannabisszal, csupán felhasználóik értékeléseit osztja meg, és térképen tünteti fel a marihuánaboltokat.

A 2008-ban alapított cég a tesztoldalon túl operációs rendszereket is értékesít marihuánaárusoknak. A cég idén 160 milliós bevételre számít, és 12 éves története során eddig minden évben nyereséget termelt.

A cég 575 millió dolláros bruttó bevételt remél a tőzsdére meneteltől. Az üzletből a Silver Spike is bőven profitál, részvényei árfolyama a hírre már a tőzsdei kereskedés kezdete előtt 8,8 százalékkal emelkedett.

A Weedmaps azért is dönthetett most a tőzsdére menetelről, mert az amerikai képviselőház a múlt héten megszavazta, hogy szövetségi szinten is dekriminalizálják a kannabiszfogyasztást és birtoklást. Bár ahhoz, hogy a törvény hatályba léphessen, még a pillanatnyilag republikánus többségű szenátus támogatása is kéne, már az is komoly trendfordulót jelent, hogy a képviselőház megszavazta a dekriminalizációt.

A marihuána 1970 óta számít kontrollált hatóanyagnak, vagyis tiltott kábítószernek szövetségi szinten. Közben az elmúlt években 15 amerikai tagállamban és a fővárosban legalizálták rekreációs fogyasztását, több mint 30 tagállamban pedig orvosi célú felhasználását. (Via Reuters)