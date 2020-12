51 év után megfejtették a Zodiákus gyilkos egyik feladványát

Ünnep 444 Körben

Több mint ötven év után egy amatőr kódfejtőkből álló csapatnak sikerült megfejtenie az egyik legismertebb amerikai sorozatgyilkos egyik feladványát, a Cipher 340-nek nevezett üzenetet, amit a Zodiákus még 1969-ben küldött a San Francisco Chronlicle szerkesztőségébe.

A Zodiákus gyilkos bizonyítottan öt embert ölt meg Kaliforniában a hatvanas években, de feltehetően még legalább harminc gyilkosságot követett el. Ügye azóta is megoldatlan, a mai napig nem tudják, ki volt. A gyilkosságok idején a rendőrségnek és különböző újságoknak több levelet is küldött, ezekben gyilkosságairól írt és kritizálta a nyomozást. A levelek közül négyet különböző kódnyelveken írt.

Az első kódolt üzenetet 1969-ben fejtette meg egy iskolai tanár és felesége. Abban az állt: „Szeretem ölni az embereket mert nagy élvezet nagyobb mint állatokra vadászni az erdőben hisz az ember mindenik állatnál veszélyesebb. A gyilkolás oly hihetetlen élményt jelent még élvezetesebb mint egy lánnyal lenni a legjobb része hogyha majd meghalok a paradicsomban fogok újjászületni és mindenki akit megöltem a rabszolgám lesz nem mondom meg nektek a nevem mert megpróbáljátok majd lelassítani vagy megakadályozni hogy további szolgákat gyűjtsek a halál utáni életemre ebeorietemethhpiti” Az üzenet utolsó 18 betűjét máig nem sikerült megfejteni.

A Cipher 340-nek nevezett üzenet megfejtését most egy belga, ausztrál és amerikai kódfejtőkből álló csapat hozta össze egy számítógépes programmal. Egyikőjük, David Oranchak már 2006 óta foglalkozik a Zodiákus rejtvényeivel. Megfejtésük szerint a gyilkos ezt írta:

„remélem nagyon élvezitek hogy próbáltok elkapni nem én voltam a tévéműsorban ami felvet velem kapcsolatban egy dolgot én nem félek a gázkamrától mert az a paradicsomba küld minél hamarabb és már most vabn elég rabszolgám akik majd nekem dolgoznak miközben másnak nincs semmije amikor a paradicsomba kerülnek ezért félnek a haláltól de én nem félek mert tudom hogy az új életem könnyű lesz a paradicsomban halál”

Az eredeti megfejtés így néz ki:

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASNT ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

A kód feltöréséről videó is készült:

(People/San Francisco Chronicles)