Érdekes új elmélet magyarázza a súlyos covidot

Az inmunrendszer által tévesen kibocsátott „baráti tűz” lehet a felelős a súlyos koronavírus-megbetegedésekért és az úgynevezett „hosszú covid”-ért, amikor a beteg szervezete ugyan már legyőzte a vírust, de a betegség tüneteit még hosszú ideig tapasztalja.

A Yale egyetem kutatói arra jutottak, hogy a covid-betegek vérében nagy mennyiségben találhatóak olyan autoantitestek, amik kvázi eltévedve nem a vírus ellen küzdenek, hanem az emberi test szerveit, szöveteit, inmunrendszereit támadják meg.

Szemben a klasszikus, jól működő, a vírus felületén található fehérjékhez csatlakozó, és így azt hatástalanító fehérjékkel, az antitestekkel, az autoantitestek olyan fehérjék, amelyek formája ezt nem teszi lehetővé, és így tévedésből olyan fehérjékhez csatlakoznak, amik emberi sejteken vannak, vagyok azok által lettek kibocsátva.

A Guardian által ismertetett, tudományos folyóiratban még nem publikált tanulmány egészséges és covid-beteg emberek inmunválaszát hasonlította össze, és az utóbbiak esetében számtalan kósza autoantitestet találtak. Ezek akadályozták a vírus elleni védekezést, viszont a testet számtalan ponton támadták, az agyat, az ereket, a májat, a kötőszöveteket és az emésztőrendszert is.

Azt is sikerült bizonyítani, hogy minél több ilyen autoantitest volt a betegek vérében, annál rosszabb lefolyású volt a betegségük. Az ilyen betegek testében több önpusztító autoantitestet találtak, mint azokban, akik lupusban, egy másik hasonlóan rosszul működő antitestek által okozott autoinmun betegségben szenvednek.

„A covid-betegek olyan antitesteket termelnek, amik megzavarják a vírus elleni inmunválaszt” - idézi a Guardian Aaron Ringet, a tanulmány egyik szerzőjét.

„Azt gondoljuk, hogy ezek az autoantitestek károsak a covid-betegekre. Mivel az antitestek sokáig fennmaradnak, elképzelhető, hogy ezek is hozzájárulnak a hosszú-covid kialakulásához.”

A kutatók azt is feltételezik, hogy a Covid-19-et nem egy típusú autoantitest teszi súlyosabbá, hanem amikor egy betegben több különböző autoantitest is megjelenik. Ezek között van olyan, amely a B-sejteket, ahol éppen az antitestek termelődnek, és olyan is, ami a test immunválaszához fontos T-sejteket támadta.

Nem a Covid-19 az első vírusos betegség, amelynek súlyos lefolyásában az autoantitestek szerepére gyanakodnak, például az ebola esetében is ezt feltételezik.