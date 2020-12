Népszava: Januártól lecsapnak a hálapénzt elfogadó orvosokra

Ünnep 444 Körben

Miután az orvosi béremelésekről szóló törvény a büntetőtörvénykönyvet is módosította, és megtiltotta a hálapénz elfogadását és fizetését is, egy év szabadságvesztést is kaphat az egészségügyi dolgozó, aki kapja, és a páciens is, aki adja.

A Népszava cikke szerint januártól el is kezdődnek az ellenőrzések. A Belügyminisztérium és az EMMI ugyan hivatalosan nem válaszolt a lapnak arra, hogyan és mikortól zajlik majd az ellenőrzés, de információik szerint nem várnak a szabályok betartatásával.

2021-től egy egészségügyi dolgozó egy betegtől a kezelés után legfeljebb egyszer fogadhat el ajándéktárgyat, aminek értéke legfeljebb a minimálbér havi összegének öt százaléka lehet. Ez most nyolcezer forint. (Népszava, a címlapkép illusztráció)