Bevásárlás akár 30 percen belül?

Mostantól nem kell előre kitalálnunk, ha online rendelnénk élelmiszert, hiszen a NetPincér markettel akár 30 percen belül házhoz rendelhetjük, amire szükségünk van.

Az idei év sok mindent megváltoztatott az életünkben, és bár az online élelmiszer házhoz szállítás már évek óta elérhető Magyarországon, idén sokkal többen próbálták ki a járványügyi helyzet hatására a bevásárlásnak ezt a formáját. Most pedig még praktikusabbá válik az élelmiszerek és háztartási cikkek online rendelése. Eddig napokkal vagy hetekkel előre be kellett terveznünk az online bevásárlást, ha biztosra akartunk menni, hiszen idősávot kellett foglalnunk, nem beszélve az akár több órás várakozásról.

A NetPincér market azonban forradalmasítja a bevásárlást, mert mostantól nem jelent problémát, ha valamit elfelejtettünk korábban beszerezni, hiszen akár 30 percen belül házhoz rendelhetünk alapvető élelmiszereket és háztartási cikkeket is a szolgáltatással, ráadásul a minimum rendelési érték mindössze 1000 Forint.

A kiszállítást a már megszokott netpincéres díjakon biztosítják, az első időszakban ráadásul ingyenes kézbesítéssel támogatják a kipróbálás lehetőségét a felhasználóknak. Reggel 8 és este 11 között egész nap elérhető a szolgáltatás, így a délelőtti és este 7 után máshol korlátozott idősávban is szabadon lehet rendelni, anélkül, hogy mi magunk kimozdulnánk.

A NetPincér market első körben Buda, Újpest és Belváros egyes területeire viszi házhoz a termékeket az üzletekből, de már folyamatban van a kiszállítási kör bővítése más budapesti területekre és vidékre egyaránt. A NetPincér market első körben egy alap szortimenttel indult el, azonban a cél a folyamatos bővítés termékpaletta tekintetében a vásárlói visszajelzések alapján.

Már most is megtalálhatóak a kínálatban az alapvető élelmiszerek, mint például a fagyasztott termékek, tejtermékek, tojás, húsból készült termékek, pékáru, a snackek, üdítők és konzervek. Az ételérzékenyekre és egyedi igényekre is figyelnek, hiszen mentes és bio termékeket is vásárolhatunk a NetPincér markettől. Ugyancsak kaphatóak tisztítószerek, test-, haj-, és szájápolási termékek, valamint vitaminok is, a terv pedig az, hogy minden elérhető legyen a NetPincér marketben, amire a mindennapokban szükség lehet.

A NetPincér market kényelmes, gyors és megbízható. A cég a beszerzéstől a házhoz szállításig kontrollálja a termékek útját: az árut közvetlenül a beszállítóktól vásárolják meg, a NetPincér maga raktározza és a saját üzleteiből kézbesíti a megrendelőknek. Az üzletek dark store-ként funkcionálnak, vagyis csak kiszállítással foglalkoznak, nincsenek betérő vásárlók, csak a saját munkatársaik. Így garantálni tudják a termékek biztonságos tárolását és szállítását, minimalizálva a felesleges emberi kontaktusokat, ami a mostani időszakban különösen fontos szempont.

Ha valaki éppen most jött rá, hogy elfogyott otthonról a felvágott, a tej, vagy éppen jól jönne egy kis nassolnivaló és üdítő, csak ki kell választani a NetPincér felületén az üzletek alatt a hozzánk legközelebb eső NetPincér marketet, és a már megszokott módon kiválasztani a kívánt termékeket. A NetPincér GO futár partnerek pedig akár 30 percen belül érkeznek a rendeléssel.