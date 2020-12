10 film és sorozat arról, hogy azért mégis jó a Földön élni

Ünnep 444 Körben

Kihívásokkal teli év van mögöttünk, és a tél sem úgy alakul, ahogy azt előzetesen terveztük. Ilyenkor különösen fontos, hogy emlékeztessük magunkat, hogy az életnek bőven van napos oldala is. Erre remek eszköz lehet, ha leülünk olyan filmek és sorozatok elé, melyek éppen ezt mutatják meg. Mi most összegyűjtöttünk tízet, amit kár lenne kihagyni:

Idétlen időkig

A válogatásunkban ez az a film, amit alighanem már szinte mindenki látott, de sebaj, az Idétlen időkignek akkor is itt a helye. Hiszen aki egyszer látta a Bill Murray és Andie MacDowell főszereplésével készült romantikus vígjátékot, az pár évente úgyis megnézi újra, ha pedig esetleg akad még valaki, aki mégse látta volna, akkor itt a remek pillanat pótolni ezt a mulasztást. A film amúgy pont azt a kérdést feszegeti, hogy mit tennénk vajon, ha hirtelen minden áldott nap ugyanarra az egy napra ébrednénk, és újra és újra ugyanazok az események történnének meg velünk. Áldás ez vagy átok, és hogyan lehet kitörni egy ilyen helyzetből, erről szól ez a megunhatatlan film, ami látható az HBO GO-n is.

Amélie csodálatos élete

A film, ami után többé már nem lehetett ugyanúgy kedves, jó hangulatú filmet csinálni. Az Amélie a rendező Jean Pierre Jeunet és a csodálatos Audrey Tautou nagyszerű egymásra találása volt, melyben a mindenkin segíteni igyekvő Amélie egyedül a saját nehézségeivel nem mert szembenézni. Egészen addig, míg utol nem éri őt is a szerelem. Sötét, szürke telekre a legjobb ellenszer lehet ez a szinte már álomszerűen vidám film.

Négy évadnyi tökéletes kikapcsolódás a legendás brit természetíró, Gerald Durrell korfui visszaemlékezése alapján. Durrell igazán híres a gyermekkori élményeit feldolgozó regénytrilógiájával lett (ennek része a Családom és egyéb állatfajták is): mindössze 10 éves volt, amikor 1935-ben anyjával és testvéreivel Korfura költöztek, és a fiatal Gerald itt kötött életre szóló barátságot a természettel. A brit sorozat ezt az időszakot mutatja be a könyvek alapján, olyan önfeledt családi sorozatélményt kínálva, amitől már eléggé elszoktunk.

A farkas gyermekei

Fotó: � 2019 Warner Media LLC. All Rights Reserved

Az idei év egyik sci-fi slágere volt a Ridley Scotthoz sok szállal kötődő sorozat, ami arra keresi a választ, hogy elképzelhető-e egyáltalán az újrakezdés az emberiség számára. A hívők és az ateisták között kitört háború miatt lakhatatlanná vált Földet hátrahagyva kezdte el két android, Anya és Apa a magukkal vitt embriókból születő gyermekek nevelését, de a régi viták persze utolérik őket. Mi lehet a viszony értelem és hit között, mi különbözteti meg az embereket az androidoktól, és mi teszi emberré az embert: ezek a súlyos kérdések nagyon könnyen beszippanthatnak a sorozatba. A farkas gyermekei első évada az HBO GO-n nézhető meg.

Szívek szállodája

A megkerülhetetlen feel good-sorozat, amihez amúgy is főleg telente érdemes visszatérni: Lorelai és lánya, Rory történetét nyolc évadon és több mint 150 részen át követhetjük végig, ami jó hír, mert már pár rész után az erőteljes függőség jeleit vehetjük majd észre magunkon. A nagyon vicces (és gyors) párbeszédeivel is ismertté vált sorozatban benne van minden, amit anya-lánya kapcsolatokról, párkapcsolatokról és az útkeresésről tudni érdemes.

Erin Brockovich - Zűrös természet

Kell legyen a listán egy olyan film is, ami azt mutatja be, hogy hogyan lehet reménytelennek tűnő helyzetekből is sikereket elérni. Ebben az igaz történeten alapuló, idén már 20 éves klasszikusban a Julia Roberts alakította Erin Brockovich azt bizonyítja be, hogy kellő akaraterővel és elszántsággal még egy óriáscégen is számon lehet kérni azt a pusztítást, amit gondatlanságukkal a természetnek és az embereknek okoztak. A tárgyalótermi drámák kedvelőinek és az erős női karakterek rajongóinak is remek választást jelentő film nézhető az HBO GO-n is.

Díjnyertes dokumentumfilm egy erdélyi apró falu idős lakóiról, akik visszaemlékeznek arra, hogy hogyan szerettek egykor, és mi maradt meg velük ebből öreg napjaikra. Sok szemérem és még több pajzán történet, örök igazságok és változó normák, szokások, melyeket hol kár, hol nem kár, hogy már magunk mögött hagytunk, mindez festői környezetben elmesélve.

Egy méltatlanul keveset emlegetett, de nagyon vicces sorozat arról, hogy hogyan próbálunk mindannyian úrrá lenni azon a káoszon, ami időnként ellepi a mindennapjainkat. A Bezzegszülők egy középkorú brit pár, Paul és Ally hol szinte már kétségbeesett, hol kifejezetten szórakoztató küzdelme azért, hogy valahogy menedzseljék a gyerekeikkel, a kapcsolatukkal, a családjukkal és a karrierjükkel járó rengeteg elvárást és feladatot. Egyelőre egyetlen évad, mindössze tíz rész, néha kicsit nyers, de végig nagyon őszinte brit humor, és sok megkönnyebbülés, hogy mások is ugyanazokkal a dolgokkal küzdenek, melyek között mi is lavírozunk nap mint nap.

Planet Earth

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy van-e értelme a természet szépségeit bemutató dokumentumfilmeket nézni, miközben tudjuk, hogy mekkora veszélyek fenyegetik az élővilágot. De szerintünk egyértelműen igen, hiszen így tudatosíthatjuk magunkban, hogy mekkora a tét, és miért lenne szükség azonnali cselekvésre. Ennek a műfajnak a mestere vitán felül David Attenborough, nagyon gazdag életművének egyik csúcsa pedig a Planet Earth-sorozat, melyben egyszerre kaptak helyet lélegzetelállítóan szép felvételek és a figyelmeztetés, hogy csak ez az egy Földünk van, ezért vigyáznunk kell rá.

Édes vízi élet

Arról, hogy a ma is aktív rendezők között Wes Anderson az egyik legnagyobb mestere a különleges, de nagyon szerethető világok megteremtésének, talán nem is érdemes vitatkozni. Maximum azon, hogy melyik a legjobb filmje. Mi most az Édes vízi élet mellett tesszük le a voksunkat, melyben a szebb napokat is megélt tengerkutató/dokumentumfilmes Steve Zissou (Bill Murray) élete legfontosabb küldetésére indul, hogy felkutassa a barátja halálát okozó rendkívüli víz alatti teremtményt. A furcsa mélytengeri lényeket kutatva aztán persze kiderül, hogy a legkülönlegesebb lények még mindig az emberek, de ehhez sok nehezen felejthető jeleneten át vezet az út (és egy ponton még egy portugál David Bowie-feldolgozás is felbukkan a filmben, ami az HBO GO-n is streamelhető.)