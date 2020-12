Adni járvány alatt is öröm

Ünnep 444 Körben

Elindult az Adni Öröm!, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország adománygyűjtő akciója. 2020. december 16. és 21. között a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban kihelyezett adománykártyák megvásárlásával Te is támogathatod a rászorulókat.



Mint annyi mindent, a koronavírus ezt a hosszú évek óta tartó közös akciót is befolyásolta. Az ugyanakkor nem volt kérdés, hogy idén is megszervezik a gyűjtést. Éppen azért, mert a segítség, az embertársaink iránti szolidaritás a világjárvány idején különösen fontos.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország ebben a nehéz helyzetben is megtalálta azt a megoldást, ami lehetőséget teremt az adományozásra, úgy, hogy a kezdeményezésben résztvevő önkéntesek egészségét sem teszik ki kockázatnak.

Adománykártyákkal érkezik a segítség

A megszokottól eltérően idén nem lesznek személyes gyűjtőpontok, ne azokat keresd. A kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban Adni Öröm! állványokat találsz majd. Az ezeken lévő adománykártyák megvásárlásával támogathatod a kezdeményezést. Adománykártyák lesznek a tartós élelmiszerek mellett is, most ezekkel, és nem a konkrét termékekkel tudsz segíteni. Hanem az áruházakban, hanem a SPAR online shopban vásárolsz, ott is hozzájárulhatsz a rászorulók megsegítéséhez.

Karácsony előtt nagy segítség a rászorulóknak

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a befolyt adományból élelmiszereket vásárol, melyekből csomagokat állít össze és elszállítja azokat a rászorulóknak még karácsony előtt. A cél, hogy nehéz sorsú embertársaink a jelenlegi, soha nem látott helyzetben is segítséget kapjanak.

Elkészült az összefogás dala

Az akció szlogenje maradt a „Lett egy másik családom”, mert ez továbbra is kifejezi azt a szolidaritást és az önzetlenséget, ami a segítségnyújtáson keresztül köt össze ismeretleneket.

Újdonság viszont az összefogás dala. Sokan voltak, akik csatlakoztak a közismert személyiségekhez és televíziós szereplőkhöz, és elénekelték a Csendes éj című dalt.

A 24. Adni Öröm! adománygyűjtő akcióban résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházak listáját megtalálod a www.adniorom.hu-n. Máltai adománykártyákkal pedig online is tudod támogatni jó ügyet.