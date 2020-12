Feloldották a teljes tilalmat, lehet már látogatni az idősotthonokat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Népszava számolt be arról, hogy Müller Cecília és Kásler Miklós a múlt héten feloldotta a bentlakásos szociális intézmények, így az idősotthonok látogatási tilalmát is, de erről nem számoltak be a közvéleménynek sem.

Mint a lap írja, az operatív törzs keddi tájékoztatóján is az hangzott még el, hogy „a kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van”, pedig az Emmi minisztere és az országos tisztifőorvos már december 8-án aláírta „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” címet viselő ajánláscsomagot.

És a Népszava szerint ebben az ajánlásban külön foglalkoznak a „személyes látogató” fogadásával és az intézmény elhagyásának lehetőségével, ami így gyakorlatilag a teljes ki- és bejárási tilalom végét jelenti. E szerint a látogatóknak a maszkviselés, lázmérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés mellett nyilatkoznia kell arról is, nincsenek tünetei és 14 napon belül nem érintkezett igazolt fertőzöttel. Ha ezek megvalósulnak, akkor létrejöhet a találkozó az épületben.

Hogy hol, arra is ad ajánlást Müller Cecília: ha nem alakítható ki látogatószoba az intézményen belül, akkor az ajánlás az udvaron felállított fűthető sátort vagy konténert javasolja. Az intézményben kialakított eljárásrendet a járási hivatalnak is jóvá kell hagynia, azaz az ajánlás nem lett automatikusan érvényes az ország összes intézményében. Például ahol van fertőzött lakó vagy dolgozó, ott továbbra is a karantén marad érvényben.

A lapnak nyilatkozott egy 60 fős idősotthon igazgatója, aki beszélt arról, hogy náluk a következő napokban csak azt tudják biztosítani, hogy a mozogni képes gondozottak felöltözve az intézmény udvarán találkozzanak rokonaikkal, mert az épületben nem tudnak ennyi idő alatt kialakítani olyan kívülről könnyen megközelíthető helyiséget, ahol plexifallal tudnák elválasztani a látogatókat és a bennlakókat. Hozzátette, hogy az ágyhoz kötött bentlakók látogatóit pedig beöltöztetik majd teljes védőfelszerelésbe, amíg ki nem fogynak ezekből.

Egy XIII. kerületi intézmény vezetője elmondta a Népszavának, hogy náluk az intézmény hátsó bejáratánál lévő előszobát különítik el plexifallal, és hangosítás segítségével beszélhetnek majd a látogatók rokonaikkal. Karácsonyi Magdolna aljegyző elmondta azt is a lapnak, hogy aki sátrat vagy konténert tenne egy idősotthon udvarára, az még soha nem foglalkozott a szociális szférának ezzel a területével.

Ugyan a javaslat szerint az intézményeknek online regisztrációs felületet kéne kialakítaniuk, de ezt nem tudják most megoldani, ezért a legtöbb idősotthonban végigtelefonálják a gondozottak családját. Problémát jelent, hogy erre a feladatra is kéne külön ember, ahogy arra is, hogy valaki ellenőrizze a látogatások lefolyását, illetve a fertőtlenítésre is, de közben az intézmények erőforráshiánnyal küzdenek.

Abban ugyanakkor minden intézményi vezető egyetértett, hogy borzasztó és embertelen volt az eddigi elzártság, ideje volt oldani a szigoron, mert a karácsony közeledtével egyre nehezebb volt tartani a lelket az idős lakókban, akik körében nőtt a depresszió.