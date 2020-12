Induljon-e Trump 2024-ben? – kérdezi Trump kampánycsapata a leváltott elnök támogatóitól

Ünnep 444 Körben

Donald Trump kampánycsapata kedd este levelet küldött a feliratkozóiknak, az iránt érdeklődve, hogy szerintük Trumpnak érdemes lenne-e 2024-ben újra indulnia az elnöki címért. Az USA Today beszámolója szerint a levélben egy link vezetett át a kampány honlapjára, ahol szavazni lehetett arról, hogy Trump induljon-e. Ugyanez a levél amúgy azt a hazugságot is tartalmazta, hogy a „radikális baloldal ELLOPTA az idei választást” Trumptól.

Ugyan Donald Trump számos alkalommal közölte, hogy ő nyerte az idei választást, és a demokraták meg Joe Biden elcsalták az eredményt, erre semmiféle bizonyítékot nem tudtak felmutatni, és a héten már hivatalosan is Joe Biden lett az Egyesült Államok megválasztott elnöke, akit majd január 20-án iktathatnak be hivatalába. Az eheti fejlemények után már azok a befolyásos republikánus politikusok is gratuláltak Bidennek, akik eddig segítettek fenntartani Trump megalapozatlan állításait a gyanús választási végeredményről.

Az amerikai alkotmány értelmében egy elnök maximum két ciklust tölthet el a posztján, azaz a most vereséget szenvedő Trump 2024-ben újra megmérettetheti magát, amit egyes sajtóhírek szerint állítólag tervez is.