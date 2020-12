Ünnep 444 Körben

Minden kávénak van karaktere, ahogy neked is, de ahogy a kávéét, úgy a te karakteredet is formálja az, hogy hogyan szereted a kávét. Szereted egyáltalán? És ha igen, akkor mivel? Tejjel, cukorral, habbal, vagy csak magában, forrón és feketén? Egyedül iszod vagy társaságban? A reggeli kávédat papírpohárban gyűjtöd be valahonnan, vagy magadnak főzöd és darálod otthon?



Ma már nem kell kávézóba járnod, ha pokolian jó kávét innál. A készülékgyártók biztosítják, hogy az otthoni kávéfőzőkkel is megközelíthesd a kávézókban elérhető színvonalat. A legmodernebb gépekkel, például az általunk is tesztelt Philips LatteGo 5400-zal tucatnyi kávétípust főzhetsz a ristrettótól a flat white-ig, és elég hozzá néhány gombnyomás. Ebben a kínálatban mindenki megtalálhatja az egyéniségéhez illő italt.

De milyen is az egyéniséged, és mi illik hozzád a legjobban? Ennek az eldöntésében segít a kvíz: csak válaszolj 15 villámkérdésre és megmondjuk!

MILYEN KÁVÉ ILLIK A SZEMÉLYISÉGEDHEZ? RISTRETTO Mindenben a lényeget kutatod, csak a nettó, tiszta információ érdekel. Neked a kávé a kávézásról szól; abban is csak az ízt keresed, felesleges cicoma nélkül. A rövid eszpresszónak is nevezett ristretto – 11 másik főzettel együtt – a Philips LatteGo 5400-zal is elkészíthető. Ha a gép menüjében az Extra Shot opciót választod, kapsz egy ristrettót az éppen lefőzött kávédba. ESPRESSO Megbízható és rendszerető vagy, de amíg naponta szánsz rá 5 percet, hogy megajándékozd magad valamivel, addig élvezni is tudod az életet. 5 perc bőven elég egy finom eszpresszóra. Mármint a megivására, mert a Philips LatteGo 5400-zal egy perc alatt lefőzhető, 11 más kávétípussal együtt. AMERICANO Igazi szabad lélek vagy; mersz álmodni, és meg mered élni az álmaidat. Nincs is nehéz dolgod, mert az apró dolgok tesznek boldoggá: egy jó zene, egy klassz könyv, vagy egy csésze finom, egyszerű kávé – mondjuk az amerikai kávé európai újraértelmezése, az americano. A Philips LatteGo 5400-zal egy gombnyomással meg is főzheted. CAFÉ AU LAIT Kifinomult az ízlésed, és jó orrod van a minőséghez; ha kiszimatolod, szívesen el is csábulsz neki. Egy jó francia tejeskávénak mindig érdemes. A Philips LatteGo 5400 ezt is gombnyomásra megfőzi, akárcsak 11 másik kávétípust. CAPPUCCINO Bármilyen keserűséggel találkozol az életben, te biztos megédesíted azt. Neked a kávé társasági élmény, de tudod, hogy a jó kávé épp olyan jó barátod lehet, mint a jó társaság. Főzz a társaságnak egy capuccinót; a Philips LatteGo 5400-zal ez tényleg csak egy gombnyomás. Cukor nem is kell bele. CAFÉ LATTE Csöndes és nyugodt természet, gyermeki kíváncsisággal párosulva: ez vagy te. Az életszereteted másokra is átragad, egyszerűen jó a közeledben lenni. A kíváncsiságodat a Philips LatteGo 5400-zal is kiélheted: mire megfőzöd vele a tucatnyi kávétípust, garantáltan tombol majd benned az életszeretet. MIÓTA KÁVÉZOL? HÁNY CSÉSZE KÁVÉT ISZOL NAPONTA? MIVEL ISZOD A KÁVÉT? REGGELENTE… HOL SZERZED BE A REGGELI KÁVÉDAT? MIBŐL SZOKTÁL KÁVÉT INNI? MILYEN PÖRKÖLÉSŰ KÁVÉT SZERETSZ? MILYEN SPECIÁLIS KÁVÉS KÜTYÜD VAN OTTHON? HOGYAN SZERETSZ KÁVÉZNI? MILYEN ÍZESÍTÉSŰ KÁVÉT ISZOL LEGSZÍVESEBBEN? HA MÁR KÁVÉÍZ, AKKOR… ESZEL VALAMIT A KÁVÉ MELLÉ? A KEDVENC REGGELIM… A KEDVENC OLVASNIVALÓM… A KEDVENC ZENÉM… Quiz Maker - powered by Riddle

(A kvíz megjelenését a Philips támogatta.)