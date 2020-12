Ajándékozzon egyszerre 50 újság és magazin előfizetést!

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Akár 50 friss újságot is olvashatunk egy áráért. Fél év alatt hatalmas siker lett a digitális lapterjesztés legújabb formája, a Laptapir.hu

A digitális lapterjesztés előnyeit kihasználva, a lapkiadó cégek összefogásával töredékére csökken az újságok és magazinok fogyasztói ára.

A Netflixéhez hasonló üzleti modellel robbant be tavasszal a Laptapír a hazai médiapiacon. Havi fix előfizetési díjért (1490 forint) ad korlátlan online hozzáférést havi és hetilapokhoz. Jelenleg már 50 sajtótermék érhető el, és ez a szám folyamatosan nő. Úgy böngészheti a képernyőjén kedvenc újságját, mintha a nyomtatott kiadványt tartaná a kezében. Ráadásul egyetlen előfizetéssel egy időben 5 eszközön is olvashatja az egész család a friss lapszámokat - akár nyaralás alatt is.

Havi 1490 forintos előfizetéssel több mint ötven magazint olvashatok? Azaz 50-80 ezer forint helyett ennek töredékéért ennyiféle lap eljut hozzám online? Amikor először hallottam a Laptapírról, kicsit kétkedve fogadtam. Aztán kiderült, nincs semmiféle csillagozás és feltétel, valóban ezt kapom - írta Péter, az oldal egyik előfizetője.

A MediaCity kiadóvállalat által áprilisban indított laptapir.hu új üzleti modellt vezetett be Magyarországon. A Netflix és a HBO GO nemzetközi streaming tartalomszolgáltatók ajánlatához hasonlóan egyetlen havidíj ellenében ad hozzáférést hazai sajtótermékekhez. Nagyjából egy lap megrendelésének áráért az összes partner újságjai elérhetők. Jelenleg öt kiadó 49 kiadványa tartozik ide, legutóbb a Marquard Media csatlakozott. Év végére a tervek szerint tovább nő ez a szám új kiadók csatlakozásával. Már most széles a tematika: olvashatóak motoros, (Motorrevü), autós (Auto Bild, Az autó), ismeretterjesztő (IPM, GEO, IPM Pszichológia), női (GLAMOUR, Blikk Nők, Kiskegyed, Családi lap) magazinok, szaklapok (CHIP, Digitális Fotó, Top Agrar), számos tévéműsor újság, lakberendezési, gasztro és történelmi kiadványok.

Előfizetőként kockázat sincs benne: az előfizetés bármikor lemondható és újraindítható mindenféle kötelezettség nélkül.

Archívum, keresés, könyvjelző funkciók

Aki előfizetést vásárol, az aktuális lapszámok mellett évekre visszamenőleg kereshet cikkek, témák után, sőt a kulcsszavas kereső a Laptapír összes kiadványából összegyűjti a találatokat lapokra bontva. A korábbi lapszámokat is megtalálja, sokszor évekre visszamenően. Hasznos funkció még a könyvjelző, amivel az olvasnivaló megjelölhető. Bármelyik kiadványban is található, később egy gombnyomással elérhető.

Aki kedvenc print újságját ebben a formában olvassa, nem kell az esetleges késedelmes postai kézbesítés miatt bosszankodnia, se az árusítóhelyet felkeresnie. Az oldalra fellépve mindig megtalálja a legfrissebb lapszámot. Aki nem szeretne roamingolni vagy a mobilnet keret terhére letölteni, az okos telefonon és tableten applikációval offline is olvashat.

Az egész család használhatja, egyszerre is!

A laptapiron egyetlen előfizetéssel 5 eszközön lehet párhuzamosan olvasni az asztali géptől a laptopon és táblagépen át az okos telefonig. Ha egy családból a férjet a tudományos-ismeretterjesztő, a feleséget a receptes vagy női, a gyerekeket pedig az autós-motoros magazinok érdeklik, akkor havi 1490 forintért az összes elérhető. Sőt, utazás alatt az aktuális lapszám olvasható, a megjelenésről emailben értesítést küld a rendszer.

Az előfizetés egységesen egy hónapra szól, ami automatikusan megújul vagy lemondható. A megrendelőknek tehát a nyomtatásban megjelenő lapokkal ellentétben nem kell negyed-, fél- vagy egy évre előre kifizetniük az előfizetés árát. A laptapir keresztolvasókat is hoz, azaz más kiadványok olvasótáborát is növeli. "A Digitális Fotó Magazin miatt fizettem elő a laptapirra, de azt vettem észre, hogy elkezdtem ismeretterjesztő és receptes magazinokat is olvasni" - osztotta meg tapasztalatait Éva.

Cégek is előfizethetnek

Közösségi terekben is lehetőség van a laptapir használatára korlátlan számú felhasználó számára ingyenesen, amennyiben a fenntartó cég havi csekély átalánydíjat fizet. Így megoldható az ügyfelek jobb, kényelmesebb kiszolgálására, különösen magánkórházak, rendelők, hotelek, kávéházak, bankok, könyvtárak számára az adott helyen. Az újságolvasás így ingyenes, környezetbarát és higiénikus.

Kapcsolat: Kukucska Ferenc | terjesztési vezető

MediaCity Kft. | 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. | www.mediacity.hu

ferenc.kukucska@mediacity.hu | +36-1-445-1071 | +36-30-373-0933

Az utóbbi hónapokban a további fejlesztéseknek köszönhetően most már teljes nagyításban is tűéles betűket láthatunk, valamint számos funkcióval gazdagodott a szolgáltatás.

Az újdonságok közül néhány:

A lapolvasó pdf alapokon működik. Ha még nem próbálta ki, itt tudja megtenni.

Átutalással is lehet fizetni, nem csak bankkártyával. Ha nem előfizető, akkor a fiókjában az Előfizetés aktiválásra kattintva választhat ismételt bankkártyás és átutalásos előfizetés között.

Laptapir előfizetést ajándékba is vásárolhat!

Néhány vélemény a facebookról:

Nagyon szeretek olvasni ès ez az újság kavalkád maga a mennyország külföldön. Szeretnék előfizető lenni. Andrea

Hogy lehet ilyen hülye neve valaminek? Sándor

Hol marad a papír "szagának, a lapozás hangjának" érzete. Biztos rengeteg info... talán TÚL SOK 1 EMBERNEK! Az ár megdöbbentően alacsony. Klára

Nem tudom hogy éri meg nekik, de nagyon jó! :-) Balázs

Pontosan ilyen szolgáltatásra van szükség a sok-sok egyedül életképtelen, nem kormánypárti elektronikus szerkesztőség támogatásához. Ehelyett egymás ellenében terjeszkednek ugyanazokért a potenciális előfizetőkért. Ki az, aki a negyedik ellenzéki szerkesztőséget is támogatni fogja rendszeresen? István

Az ötlet zseniális, a megvalósítás is jónak tűnik - ennyi pénzért különösen. Zoltán

Na, ez így már Klasssz. Kicsit jobb mint a mi modemes feltöltésünk volt a 90-es évek elején a napi Népszava anyagából. Az lehetett viszont az egyik első naponta frissülő netes tartalom abban az időben. János

Böngészőben is jól működik, és az alkalmazás is szépen dolgozik. Remélem, folyamatosan bővülni fog az elérhető lapok száma! Zoltán