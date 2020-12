New York polgármestere szerint az elmúlt évek legnagyobb hóvihara csaphat le a városra

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Az Egyesült Államok északkeleti részére erős hóviharokat várnak, több államban már figyelmeztetést is kiadtak. Pennsylvaniában és New Yorkban közel hatvan centiméternyire hóra számítanak.

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via AFP

A meteorológusok úgy fogalmaztak, veszélyes, de akár lehetetlen is lesz majd közlekedni és az érintett területeken akár az áramellátás is akadozhat majd. Hozzátették, hogy most egyetlen havazás alatt annyi hóra számítanak, mint amennyi tavaly télen összesen esett.

A hatóságok szerint a vihar nem befolyásolja majd az oltásokat, amit Amerikában hétfőn kezdtek el, ám egyes híradások szerint vannak olyan tesztközpontok, amiket ideiglenesen már bezártak.

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via AFP

Pennsylvania egyes részein szerda éjjel már több mint harminc centiméter hó esett, New York polgármestere, Bill de Blasio pedig úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek legnagyobb hóvihara csaphat most le a városra, a lakosokat arra kérte, vegyék komolyan.



(BBC)