Egy kicsit mégis lehet tűzijátékozni, de csak magánterületen

Tűzijáték 1938-ban. Fotó: Fortepan

A kormány a héten külön rendeletben tiltotta meg a szilveszteri pirotechnikai eszközök közterületi használatát, illetve az ilyen eszközöket kínáló ideiglenes elárusítóhelyek létesítését. Úgy tűnik azonban, az engedéllyel rendelkező üzletek továbbra is árusíthatnak bizonyos tűzijátékokat, és azokat föl is lehet használni Szilveszterkor, de szigorúan csak magánterületen.

A szilveszteri petárdák és tűzijátékok árusítását és felhasználását a 173/2011. számú (VIII. 24.) kormányrendelet szabályozza, a Magyar Közlönyben frissen közzétett módosítás ezt a 2011-es rendeletet szigorítja, és megtiltja a korábbi rendelet által a szilveszteri időszakban engedélyezett ideiglenes elárusítóhelyek nyitását, illetve kimondja, hogy „az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék a Kr. 104. § (1) bekezdés c) pontja szerint december 28-án 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra között tartó időszak tartama alatt sem használható fel...”



Mivel a január 2-ig érvényes módosítás alapjául szolgáló kormányrendelet vonatkozó paragrafusa kifejezetten az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó (alacsony kockázatú és alacsony zajszintű) tűzijátékok és petárdák

közterületi felhasználását engedélyezi (ezek az eszközök az év többi napján eddig sem voltak felhasználhatók közterületen, viszont magánterületen a megfelő szabályok betartása mellett igen), a Magyar Pirotechnikai Társaság jogértelmezése szerint (amelyet az ORFK főosztályvezetőjének levele is megerősít)

idén Szilveszterkor is használhatók magánterületen.

Természetesen a többi érvényes rendelkezés betartása mellett. (Például nem tartható tíz fősnél nagyobb családi rendezvény sem, és este 8 után mindenkinek a lakóhelyén kell tartózkodnia.) Ez nyilván nem ellenkezik a jogalkotó szándékával, ami a járványhelyzet miatti kijárási tilalom fenntartását célozza.

Az 1. és 2. kategóriájú eszközök be is szerezhetők engedéllyel rendelkező elárusítóhelyeken, pirotechnikai szaküzletekben, mivel a most megjelent rendelet csak az ideiglenes, direkt a szilveszteri tüzijátékokat árusító helyek megnyitását (engedélyezését) tiltja.

A harmadik pirotechnikai kategóriába tartozó (közepes kockázatú) eszközök árusítása és felhasználása viszont egyértelműen tilos. Magánterületen is.