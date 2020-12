Találtak 39 fertőzöttet, százezrek maradnak otthon Sydney-ben

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Több mint két hétig legfeljebb külföldről érkező koronavírus-fertőzötteket regisztráltak Ausztráliában, most mégis nagyjából 250 ezer ember kénytelen otthon maradni Sydney északi, partmenti régiójában. Csak indokolt esetben hagyhatják el a lakásukat, például ha dolgozni vagy vásárolni mennek.

A szerda éjfélig érvényben levő korlátozással próbálják elejét venni, hogy egy újonnan kialakult gócpontból a város többi részére is eljusson a vírus. Eddig 39 esetet azonosítottak, kettőt még vizsgálnak, írja a Reuters. Bezárták a környékbeli strandokat, uszodákat és játszótereket, illetve számos étterem, kávézó és szálloda önként felfüggesztette a működését.

Tömegeket tesztelnek Fotó: STEVEN SAPHORE/AFP

Vasárnap döntik el, hogy Sydney más területein is szigorítanak-e, mindenesetre a kormányzó arra kérte az embereket, ne menjenek el otthonról a következő napokban, hacsak nem nagyon muszáj.

Az eset miatt más ausztrál államok beutazási korlátozásokat vezethetnek be az új-dél-walesiekre, ami rengeteg ember karácsonyi terveit húzhatja át.

Pénteken több mint 12 ezer embert teszteltek le a városban, és rengetegen álltak sorba szombaton is. A széleskörű tesztelésre is szükség volt ahhoz, hogy Ausztráliában kordában tartsák a járványt. Október óta csak néhány fertőzött haláláról számoltak be.