David Attenborough a járvány alatt is összedobott egy új sorozatot, amit januárban mutatnak be

A 94 éves brit természetfilmes úgy fejezte be új sorozatát, a Perfect Planetet, hogy idén mindössze kétszer hagyhatta el otthonát, és a legtöbb időt a kertjében töltötte. Még a stúdiómunkákat sem egy stúdióban, hanem saját nappalijában vették fel, miközben a stáb a kertben üt egy kunyhóban, onnan vezettek a szobába a mikrofonkábelek az ablakon át. A zenéket is távmunkában készítették – egy izlandi zenekar játszotta a dalokat, a zeneszerző-karmester pedig az Egyesült Államokból vezényelt.



A sorozat egyébként a közép-afrikai flamingókról és a Karácsony-szigeti vörös rákok migrációjáról szól, ezen kívül pedig azt mutatja be, hogy a Föld miért ideális környezet az itt élő fajok számára. Az epizódokat 31 országban forgatták négy évig, így gyakorlatilag csak az utómunkákat végezték a járvány ideje alatt.



David Attenborough azt mondta, hogy nem szabad lekicsinyleni annak a jelentőségét, hogy a járvány miatt most emberek ezrei halnak meg, szerinte össze kell fogni és megnézni, mit tehetünk együtt, világszerte.

A természetfilmes távmunkában összerakott új sorozatát januárban mutatja be a BBC és a Discovery.

(AP/MTI)