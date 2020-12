„Halál 2020-ra”: a Black Mirror alkotói áldokumentumfilmet készítettek az idei évről

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

2020 elég súlyos év volt, amit egy jó ideig fogunk még emlegetni (miközben ezt írom, 2021 már nagyban kuncog a markába), de most hogy lassan vége, itt az ideje az összegzésnek. Erre vállalkozott a Black Mirror két alkotója, Charlie Brooker és Annabel Jones is, akik egy viccesnek ígért projektet készítenek a Netflixre “Death to 2020”, azaz „Halál 2020-ra” címmel.

A trailer hétfőn jelent meg, ez alapján leginkább egy áldokumentumfilmre lehet számítani, világsztárok részvételével: Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani vagy Tracey Ullman is szerepet kap majd. Grant egy korábbi interjúban már elárulta, hogy egy történészt alakít majd.

A bemutató december 27-én lesz.