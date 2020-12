Paul McCartney megmutatta, milyen lesz Peter Jackson Beatlesről szóló dokuja

Ünnep 444 Körben

Ősszel került volna mozikba, de a járvány miatt húzodik a bemutatás, így csak 2021-ben lesz látható Peter Jackson dokumentumfilmje, amiben most nem hobbitok lesznek, hanem a Beatles tagjai. A The Beatles: Get Back című dokunak egyelőre nincs előzetese, de a rendező, hogy fokozza a hangulatot a rajongóknál, készített egy ötperces videót, ezt osztotta meg Twitteren Paul McCartney.

A videóban Jackson elmondja, hogy 56 órányi felvételből rakják össze a dokut, és ez most nem egy előzetes, csak egy hangulatot mutat be, hogy tudjuk, mire számíthatunk majd. (Egy viszonylag unalmas filmre, amiben a Beatles tagjai bohóckodnak és aminek minden második képkockáján feltűnik Yoko Ono.)