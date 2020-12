Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Döntött az Orbán-kormány, szentestére, december 24. estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat Magyarországon” – jelentette be hétfőn Kiss Róbert alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján.



A családi rendezvények viszont továbbra sem tarthatók 10 fő felett, de ebbe a 14 év alatti gyerekeket nem kell beleszámolni.

A Dél-Kelet Angliában megjelent koronavírus-változat miatt ma éjféltől nem érkezhetnek repülők Magyarországra az Egyesült Királyságból, beleértve az üzleti céllal érkező magángépeket is. A teherforgalom viszont továbbra is biztosított a két ország között. Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, hogy „a járvány Magyarországon egyfajta platófázisba érkezett, sőt, némi csökkenés is érezhető napok óta”.

A vakcináról azt mondta, hogy hétfőn ülésezik az Európai Gyógyszerügynökség, és azt remélik, hogy döntés születik a Pfizer/Biontech vakcina engedélyeztetéséről, és néhány napon belül megkapja Magyarország is engedélyt. Müller Cecília szerint az egészségügy felkészült az oltásra, a vakcinákat pedig először az egészségügyi dolgozók kapják meg, amit el is kezdtek a kórházak segítségével felmérni, hogy pontosan hányan igényelnék közülük.

A Dél-pesti Centrumkórházban fogják beadni az első vakcinákat, emellé fog 25 telephely csatlakozni később. Az első szállítmányban viszont csak egy jelképes mennyiség fog érkezni, ez nagyjából 5000 főre elegendő vakcinát jelent, akiknek az oltását 3 hét múlva meg kell ismételni, hogy a teljes védettség kialakuljon. Ezután folyamatos vakcina-beszállítással számolnak.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a szenteste feloldása nem jelent lazítást, csupán egy lehetőség, amivel élni lehet, de a biztonságot meg kell tartani, ezért a családon belül is gondolják át, hogy hogyan vigyáznak szeretteikre.

A vírus mutálódott változatáról azt mondta, hogy Magyarországon tavasztól kezdve nem detektáltak olyan változatát a koronavírusnak, mint ami Angliában felbukkant.

Zárásul mindenkit arra buzdított a tisztifőorvos, hogy éljen a vakcina lehetőségével, és ne tekintsék lazításnak a szentestére vonatkozó új szabályokat.