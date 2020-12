Biden elő adásban adatta be a Pfizer/BioNTech vakcinát

Ünnep 444 Körben

Fotó: ALEX EDELMAN/AFP

Joe Biden megválasztott amerikai elnöknek élő tévéadásban adták be a Pfizer/BioNTech-vakcinát. A politikust delaware-i otthona közelében, egy newarki kórházban oltották be. Biden azt akarta üzenni ezzel az amerikaiaknak: a vakcina biztonságos, mindenki nyugodtan beadathatja magának, ha már tömegesen elérhető lesz.



Elmondta azt is, hogy a Trump-adminisztrációnak jár az elismerés, amiért segítettek a vakcina gyors kifejlesztésében és gyártásában. Azt is elmondta viszont, hogy a következő hónapokban így is óvatosnak kell majd maradni, mert a vakcina szétosztása időbe telik. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is hordjanak maszkot, tartsák a távolságot, és csak akkor utazzanak, ha tényleg fontos. Ez a típusú vakcina hétfőn kapott zöld utat az EU-ban. (New York Times)