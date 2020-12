Futárhüttét nyitott a Jókai téren az önkormányzat

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

A járvány alatt különösen fontos szerepet kezdtek betölteni az életünkben a városban ételekkel és csomagokkal cikázó futárok, Terézváros önkormányzata pedig gondolt rájuk és nyitott nekik egy melegedőt a Jókai téren. Pontosabban Kőműves Zsófi, egy VI. kerületi kocsmárosból lett biciklis futár gondoltak kollégáira és elő az ötlettel, hogy a futárok biztos örülnének, ha lenne egy hely a város közepén, ahol melegben megpihenhetnek két cím között.

Kőműves szerint a legtöbb étterem még kezet mosni se engedi be a futárokat, és akik csak akkor léohetnek be az épületbe, ha az alkalmazásuk jelzi, hogy elkészült a megrendelt étel. Ezért sok futárnak nincs hol pihennie. A sátor ötletével a Jókai téren lévő Kiadó kocsma tulajdonosaival keresték meg az önkormányzatot, amely aztán ingyen biztosított helyet a sátornak. A sátorban a meleget adó hőgombát Feel Good Food By Tuning burgerező adta ingyen, a PB-gázpalackokra pedig a WOLT Magyarország különít el heti 40 000 Ft-ot. A sátor elvileg december 26-ig áll majd a Jókai téren, de már tervezik a karácsony utáni sátorszerzést.