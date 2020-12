Kéthetes karanténnal, otthonmaradással és alapvető óvintézkedésekkel készülnek a magyarok a karácsonyra

Ünnep 444 Körben

A pandémia kitörése óta talán most kell a legnagyobb döntést meghoznunk szeretteink védelmének érdekében: mi legyen a karácsonnyal?

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ők hogyan tervezik tölteni a karácsonyt, teszteltetik-e magukat, karanténba vonulnak, vagy nem engedik, hogy a vírus befolyásolja az ünneplést.

A válaszokból az rajzolódik ki, hogy ott, ahol idős vagy krónikus beteg van, inkább csak online tartják a karácsonyt, de sokan teljesen lemondtak a rokonlátogatásról.

Az elmúlt hetekben többféle iránymutatás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan töltsük a karácsonyt a pandémia közepén. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa december közepe óta azt hangsúlyozza, hogy inkább ne jöjjünk össze karácsonykor, mert egy napokkal karácsony előtt elkészített koronavírus-teszt sem ad száz százalékos biztonságot. Míg más immunológusok a tünetmenteseknek kifejezetten javasolják a PCR-tesztet, ezért több magánlabornál is megteltek az ünnepek előtti időpontok.

Ez viszont messze nem az egyetlen opció, ezért megkérdeztük olvasóinkat, hogy ki, milyen forgatókönyv szerint tölti majd az ünnepeket. A válaszok között meglepően kevés olyan volt, aki semmilyen óvintézkedést nem fog betartani, de voltak extrán óvatosak és felkészültek is.

A nagymama miatt az egész család karanténba vonul

Az egyik ilyen Kórógyi Gergely, aki szenteste előtt két héttel karanténba vonult a barátnőjével, hogy így óvja meg idős nagymamáját.

„A családdal közösen találtuk ki, hogy karácsony előtt mindenki menjen két hétre karanténba, hogy a nagyszülőknél tölthessük az ünnepeket, és senki ne maradjon egyedül, mert csonka család vagyunk” - mondja Gergely.



A család a karantént sokkal bizontságosabbnak tartotta, mint a tesztelést, ahonnan hazafelé is bárki elkaphatná a vírust. Gergely és az édesanyja egyébként is otthonról dolgozik, a barátnője távoktatásban van, a nagymama pedig meg tudja oldani, hogy ne menjen sehova, így nem volt túl nehéz kivitelezni a kéthetes karantént.

„Mindent előre bevásároltunk, hogy még az ételrendeléssel se kockáztassunk. Ez azért nagy kihívás volt, így huszonéves fejjel ennyire előretervezni” - magyarázza.



Gergely és a barátnője még a szemetet is gumikesztyűben viszik le, sétálni se járnak el, boltba kenyérért sem kell menniük, mert Gergely barátnője gluténérzékeny, ezért puffasztott rizsből táraztak be.

Egy kicsit nyomasztónak találják, hogy nem mehetnek sehova, de a borongós időjárás és a Netflix sokat segít ezt elviselni. Ha minden jól megy, akkor a karanténnak köszönhetően a nagymamánál tudják tölteni a szentestét, ahova kocsival fognak érkezni, így útközben sem fenyegeti őket az a veszély, hogy valahol elkapják a vírust.

Olvasónk, János is igyekezett családjával együtt elszigetelődni, bár nem annyira szigorúan, mint Gergely. Azt írta, hogy nem vonulnak jobban karanténba, mint eddig, így is otthonról dolgozik, és ősz közepe óta nem találkozik a tágabb rokonsággal, csak a szüleivel és a barátnője családjával. János szülei már átestek a víruson, ezért nem kell aggódnia, hogy őket megfertőzi, így a karácsonyt is együtt fogják tudni tölteni.

A válaszadók közül mindössze csak egy olyan család volt, akik azt írták, hogy elmennek tesztelni, de csak azért, mert a főváros biztosítja, egyébként nem mentek volna.

Videón keresztül nézi az ajándékbontást

Klára viszont épp azon nagymamák közé tartozik, akik inkább lemondanak a karácsonyról, hogy megóvják az egészségüket. Klára egyedül, otthon fogja tölteni a karácsonyt, de videóhíváson keresztül nézi majd, ahogy az ötéves unokája kibontja az ajándékokat. Azt mondja, hogy ennél többre nem is vágyik.

„Ez az én döntésem volt, mert 68 éves vagyok, vannak szívproblémáim is, és tudom, hogy a gyerekeim is olyan helyen dolgoznak, járnak, ahol könnyen elkaphatják a vírust. Szerintem így mindannyian jobban járunk, ha már kibírtunk háromnegyed évet, akkor ezt is ki fogjuk bírni” - magyarázza.

Klára a járvány kitörése óta csak az utcán találkozott a családjával, ott tologatta a féléves unokáját is a babakocsiban, de a lakásába sosem mentek fel együtt.

Klára szentestére zenehallgatást, filmnézést és olvasást tervez, és az interjú időpontjában még éppen vacillált, hogy vegyen-e fenyőfát. A karácsonyi menüt viszont ő fogja elkészíteni mindenkinek, amiért majd a család 24-én beugrik.

Olvasóink közül a legtöbben nem kockáztatnak ott, ahol idős, krónikus beteg van, inkább online tartják szenteste is a kapcsolatot, van, aki még a vacsoránál is kiteszi az asztalra a laptopot.



Egy olvasónk, Ági és családja is inkább az otthonmaradást választották, mert a tesztelésben ők sem bíznak meg, bár felmerült, de végül mindenki leszavazta. Ági szerint ők a nagyon óvatos kategóriába tartoznak, szeptember óta ki sem tették a házból a lábukat, maximum csak egy-két egészségügyi sétát tettek, de azt is maszkban. 23-ára is terveznek egy maszkos sétát a család egyik felével, a család másik felével pedig december 25-én Zoomon keresztül fognak kvízt játszani.



A 42 éves, háromgyerekes Szonja azt írta nekünk, hogy mióta él, minden karácsonyt a szüleivel és a testvéreivel töltött, de idén csak öten, otthon karácsonyoznak.

„A szüleim idősek, krónikus betegek. Eddig megúszták, mert vigyáztak magukra. El sem tudom képzelni, mit éreznék ha tőlünk kapnák el. A munkahelyemen én vagyok a COVID-felelős, hozzám fut be minden jelzés, én intézem a teszteket, kutatom fel a céges kontaktokat.

Túl sokat láttam, hogy családok fertőzik meg egymást, mert tünetmentesek, mert nem gondolják, hogy a kis fáradtság, fejfájás a koronavírus miatt lehet, és ezért beugrik a mamához egy puszira”

- írja.

Szonja egyébként is sokat beszél telefonon a szüleivel, de szentestére videóhívást is terveznek.

Hozzá hasonlóan egy másik, 35 éves olvasónk is életében először a szüleitől külön tölti az ünnepeket. Ennek az is az oka, hogy az édesanyja novemberben súlyos gyomorfertőzéssel került kórházba, ahol látta, hogy milyen kaotikusak az állapotok, ezért nagyon félnek, hogy elkapják a vírust.

Nem izguljuk halálba magunkat

Tamás viszont a kevésbé aggódók közé tartozik, de azért ők is be fogják tartani a legalapvetőbb óvintézkedéseket. A huszonéves Tamás az édesapjával, és a barátnője szüleivel, nagymamájával fogja tölteni a karácsonyt, más rokonokhoz idén a koronavírus miatt nem utaznak.

Szenteste a legalapvetőbb óvintézkedéseket fogják betartani, például fertőtlenítenek, és nem puszilkodnak egymással, de ezen kívül mást nem terveznek. Tamás azt látja a környezetén, hogy mindenki sokkal kevésbé aggódik, mint az első hullámban, még a 65 éves nagymama sem igazán fél, hogy elkapja a vírust.

Egy olvasónk, Ildikó és családja ugyanúgy karácsonyoznak ebben az évben is, ahogy eddig, Ildikó idős édesanyjával.

„Nagyobb baj lenne, ha a szentestét egyedül kellene töltenie, hiszen napokig egyedül van, és ha még a szeretet ünnepén is egyedül kellene lennie, az a legfájdalmasabb lenne a számára. Elvesztette a párját is, megszakadna a szíve nélkülünk” - írta nekünk Ildikó.

Másik olvasónk, Edina bár alapvetően nem ünnepelné a karácsonyt, most mégis vendégül látja az édesapját, annak barátnőjét és lányát, mert náluk felújítás van. Edina úgy fogalmazott „igyekszünk ésszerű szabályok szerint működni, gyakran szellőztetünk, mosunk kezet, ennél jobban nem aggódjuk halálra magunkat”.

Tóth Mónika Ditta pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktusa szerint ez különösen az idősek számára egy rendkívül megterhelő időszak. Ugyanis folyamatosan azt hallják, hogy ők a legsebezhetőbb korosztály, az ő életük van veszélyben, és ilyenkor lenne a leginkább szükségük arra, hogy a körülöttük lévő emberekre támaszkodjanak, de pont ezt nem lehet.

„Az idősek életében a karácsony egy különösen várt esemény, amikor találkozhatnak az unokáikkal, és ez akár egész évre muníciót adhat, különösen azoknál a családoknál, akik egyébként külföldön élnek” - magyarázza.

A korai kutatások is azt mutatják, hogy a járványhelyzetben egyre többen küzdenek depresszióval, szorongással, és már olyanok is pszichológushoz, pszichiáterhez fordulnak, akiknek korábban nem volt szükségük erre. Meglepő módon azonban a kutatásokból az látszik, hogy nem nőtt meg az öngyilkossági kísérletek száma, valószínűleg éppen azért, mert félnek az emberek a kórházba bekerülni. A befejezett öngyilkosságok számának növekedéséről viszont még nincs adat.

A pszichológus szerint semmiképpen se hagyjuk ilyenkor teljesen magukra idős szeretteinket, legalább hívjuk fel őket vagy videóhíváson keresztül beszéljünk. Azok a családok, akik pedig mégis találkoznak, vegyenek fel maszkot, mert szerinte a maszk nem ront annyit az élményen, hogy kockára tegyük mások egészségét vagy inkább magunkban töltsük a karácsonyt.