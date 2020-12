Trump kegyelmet adott a Niszur téri mészárlás elkövetőinek

Ünnep 444 Körben

Több mint öt évvel azután, hogy elítélték őket, Donald Trump kegyelmet adott a Blackwater (ma már Academi) nevű amerikai privát katonai cég négy tagjának, írja a Guardian.

Azért kellett börtönbe vonulniuk, mert 2007-ben megöltek 14 iraki civilt, további 17 embert pedig megsebesítettek a bagdadi Niszur téri gépfegyveres és gránátos mészárlás során. Nicolas Slatten életfogytiglani, három másik társa, Dustin Heard, Evan Liberty és Paul Slough pedig fejenként 30 éves börtönbüntetést kaptak. Szemtanúk szerint Slatten lőtt elsőként, ezért járt neki a legszigorúbb ítélet.

Korábban is indult ellenük eljárás, de akkor egy szövetségi bíró ejtette az ügyet. Végül Joe Biden alelnökként megígérte, újból vádat emelnek ellenük, ez vezetett végül a 2015 áprilisi ítélethez. Az akkori vádirat szerint semmi sem indokolta a támadást, melynek áldozatai közt volt egy kilenc éves kisfiú is. Idézték David Boslego nyugalmazott ezredest, aki szintén Irakban szolgált, és azt mondta, a Blackwater tagjainak az lett volna a feladata, hogy személyi védelmet nyújtsanak valakinek egy páncélozott járműben. Bolego szerint az akció az amerikaiakat is nehéz helyzetbe hozta, feszültebbé tette az irakiakkal való kapcsolatukat.

A támadás másnapján a helyszínre érkező FBI-nyomozók a vietnami Mỹ Lai-i mészárláshoz hasonlították az akciót.

Ügyvédjük szerint a katonáknak egyetlen percet sem szabadott volna börtönben tölteniük, és fantasztikusnak nevezte a kegyelemről szóló hírt.