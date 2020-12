Novák Katalin szerint egy valóban kereszténydemokrata politikai közösség nem önmagáért a hatalomért küzd

Ünnep 444 Körben

A családokért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Hírlapnak adott ünnepi interjút, ahol szóba került, hogy vajon a jövőben az Európai Néppártban marad-e a Fidesz. Erre még Novák Katalin sem tudja egyértelműen a választ, de szerinte főleg a német kereszténydemokratáknak kellene végre kimondaiuk azt, hogy „hagyjuk ezeket a nevetséges, önpusztító vitákat, dolgozzunk inkább azért, hogy legyenek konzervatív, jobbközép válaszaink az európai kihívásokra”. Majd kimondta:

„Egy valóban konzervatív, kereszténydemokrata politikai közösség az igazságnak igyekszik többséget szerezni, nem önma­gáért a hatalomért küzd.”

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A fideszes politikus szerint sokan inkább feladják az általuk addig képviselt értékeket azért, hogy hatalomhoz jussanak vagy ott maradhassanak. A Néppárt jövőjével kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy „Angela Merkel közeljövőben esedékes távozása után Orbán Viktor lesz a legnagyobb tapasztalattal rendelkező miniszterelnök. Sokan dolgoznának szívesen vele egy csapatban”.

Arról, hogy a Fidesz most rosszabbul áll a közvélemény-kutatásokban, azt mondta: „Érdemes persze félidőben is az eredményjelző táblára pillantani, de a végeredmény a lényeg. Sokaknak az az érdeke, hogy idejekorán elhitessenek valamit a választókkal, s meggyőzzék őket arról, az eredmény nem rajtuk múlik, az már eleve eldöntött dolog.” HOzzátette azt is, hogy most magasabb a támogatottságuk, mint az előző két ciklus azonos időszakában, amelyek után kétharmaddal nyertek.