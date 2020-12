Csilek András infektológus összefoglalta, hogy milyen volt 2020: szar

Interjút adott a hvg.hu-nak Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke, aki március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. Az infektológus elmondta, „nemcsak munkában, stresszben is nagy volt a különbség az első és a második hullám között”, szerinte tavasszal „idézőjelben több volt a probléma a kollégákkal, mint a betegekkel”, mert minden orvos az „infektológusokra pakolta a terhét”.

Úgy fogalmazott, „régen nem tombolt már egy tisztességes, durva járvány Magyarországon” és hogy „a járványügyet nem erre a volumenre tervezték”, „egy idő után nem is lehetett mást tenni, el kellett engedni”.

Azt mondta, őt is megviselte mentálisan, hogy március óta nem volt olyan nap, amikor ne a Coviddal foglalkoztak volna, a kiégés ellen pszichológushoz jár és mindenkinek ezt ajánlja. A kérdésre, hogy hogyan foglalná össze, milyen volt ez az év, azt válaszolta:

Beszélt arról is, hogy a közhidelemmel ellentétben az orvosok nem a betegektől kapták el, mert a vizitek idején teljesen be vannak öltözve, szerinte a kollégái között a járvány ugyanúgy „szociális interakciókon keresztül terjed”: „Volt olyan, ahol a fiatal kolléga még egyszer lement a gólyatáborba bulizni, visszajött és végigfertőzte az egész intézményt.”

A kérdésre, hogy rászól-e valakire, ha nem visel maszkot, azt válaszolta, nem lesz „önkéntes csendőr”, számára dühítőbb volt, amikor az első hullám előtt mindenki rettegett, pedig nem is volt vírus. „Amikor később elmondtam, hogy a koronavírustól ugyanúgy kell tartani, mint az influenzától, akkor meg mindenki azt hitte, hogy nem kell tőle félni. Én láttam embereket meghalni influenzában, nálam fiatalabbat is.”

A vakcináról és arról, hogy vannak olyan egészségügyi szakdolgozók is, akik azt mondták, nem adatják be maguknak, azt mondta,

„az egészségügyi dolgozó is ember és lehet buta ember is. Én tőlük azt szoktam kérdezni, vesznek-e az autóba légzsákot, hogy megmentse az életüket. Ez ugyanaz. Azért oltatom be magam, mert nem akarok beteg lenni. Hangsúlyozom, hogy biztonságos, hatásos és ellenőrzött vakcinákról beszélek, de nem tudok mit kezdeni ezekkel a hangokkal. Nem hiszek a konteókban sem, ez a vírus túl gyenge volt ahhoz, hogy mesterséges legyen. A vakcinával sem éri meg senkinek rizikózni, mert aki ezt elszúrja, a cégének annyi, politikusként pedig genocídiumot követ el”.