Hurráoptimista jóslatokkal zárja az évet az ellenzék

Közepes teljesítménnyel is nyerhet az ellenzék 2022-ben, mondta a Magyar Narancsnak Róna Dániel politikai elemző, aki a Momentum tanácsadójaként is dolgozik. „(...) elképzelhető, hogy ha továbbra se csinálnak semmi extrát, csak elvégzik a kötelező házi feladatot – állítanak egy jó közepes jelöltet, kitalálnak egy közepes sztorit, és fegyelmezetten, nagy baklövésektől mentesen végigvisznek egy közepes kampányt -, akkor is nyerhetnek.”

Szerinte ennek feltétele a rossz gazdasági helyzet és az ellenzéki pártok összefogása is. Az előző ciklus elején hiába esett vissza a Fidesz támogatottsága, mivel nem lehetett összeadni az ellenzéki pártok szavazatait, ez nem növelte a kormányváltás esélyét.

„Ahogy a fideszes polgármesterek 47-48 százalékokkal meg tudtak bukni tavaly októberben, hasonló arányokkal a fideszes képviselők is meg tudnak bukni 2022-ben. A választási rendszer olyan, hogy ha az ellenzék a 106 választókerületből elvisz 55-58-at, akkor nincs az a pénzmennyiség, az a hatalmi aknamunka, ami hatalomban tartaná a Fideszt. Ez a választási rendszer a centrális erőtérre lett kitalálva, ezzel szemben mára nagyjából kialakult egy kétpólusú pártrendszer.”

Jakab Péter Jobbik-elnök Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Róna által vezetett 21 Kutatóközpont korábbi mandátumkalkulációja szerint 3-4 százalékponttal kellene nyernie az ellenzéknek ahhoz, hogy többsége legyen az országgyűlésben. Szerinte a Závecz és a Medián felmérései alapján most nagyjából itt tartunk, de ha ugyanez lenne a helyzet a választás előtti héten, még bármelyik fél nyerhetne.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke ennél is derűlátóbb volt az Alfahírnek adott interjújában: