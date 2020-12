Pofonegyszerű megoldás arra, hogy a vásárlóid ne csak készpénzzel tudjanak fizetni

Elfelejtetted vagy egy percnyi időd sem volt rá, hogy január elsejétől valahogy megold, hogy a vásárlóid ne csak készpénzzel, hanem elektronikusan fizessenek, ahogy azt az új törvény előírja? Semmi erőd nincs már arra, hogy még az idén emiatt bemenj egy bankba? Akkor itt van egy pofonegyszerű megoldás: a SimpleBusiness mobilapplikáció.

Mi nem kell hozzá?

Személyes ügyintézés, még valami újabb eszköz, amit meg kell venni és aztán valakivel be is kell üzemeltetni. Elég csak egy okostelefon, aktív internetkapcsolat és a SimpleBusiness alkalmazás.

Tényleg nem kell bemenni a bankba?

Tényleg nem. A szerződéskötés teljes mértékben online, személyes egyeztetés és papírmunka nélkül regisztrálhatsz mindössze pár lépésben.

Covid-biztos?

De még mennyire. Ha nem lenne a törvényi kötelezettség, a jelenlegi járványhelyzetben is kifejezetten ajánlott a készpénz- és érintkezésmentes fizetési megoldás.

Nade amúgy biztonságos-e?

A SimpleBusiness rendszerén bonyolított tranzakciók biztonságát az OTP Bank informatikai háttere garantálja.

Mennyire macerás a használata?

Eladóként is egyszerű, vevőknek is. Molnár Netta Rebeka fodrászként dolgozik és szeptember óta használja. Előtte nem volt terminálja, csak letöltötte az applikációt a telefonjára, az aktiválás nem volt bonyolult. Azt mondja, hogy a QR-kóddal pikk-pakk megy a fizetés. A linket pedig át tudja küldeni viberen, sms-ben, messengeren vagy mailben a vendégeinek, volt, hogy nem is az fizetett, aki az üzletben volt. A sikeres fizetésről pedig azonnal kap értesítést.

Acsai Anett elektronikus alkatrészeket árusító boltban dolgozik, a SimpleBusinesst használják a kedvező díjak miatt, bíztatják is a vevőket, hogy fizessenek készpénzmentesen. Ő is azt mondja, hogy QR-kóddal pillanatok alatt lehet fizetni, akinek pedig nincs QR-kód beolvasására alkalmas applikációja, annak elküldenek egy linket.

De nekem ez mennyibe kerül?

Nincs havi díj, nincs forgalmi elvárás, így kockázatmentesen kipróbálhatod. Az OTP Mobil azért, hogy segítse a kis- és közepes vállalkozásokat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, csökkentette az egyszeri, 19 000 forintos csatlakozási díjat is 9 900 forintra. És kedvezményt adnak a SimpleBuisness-partnerek tranzakciós díjára is, utalásos vagy bankkártyás fizetés esetén 0,99 százalék helyett 0,49 százalék a díj. És nemcsak az új, hanem a régi SimpleBusiness-partnereknek is. Ezen kívül van bankközi jutalék és rendszerdíj.

A vásárlóknak is le kell tölteniük az SimpleBusiness-alkalmazást?

Nem. A fizetési linket bárkinek el tudod küldeni akár egy üzenetküldő alkalmazással, és bármely bank ügyfelei fizethetnek azon keresztül. A QR-kód alapú gyorsfizetési megoldások pedig Simple alkalmazással, illetve az arra alkalmas mobilbanki alkalmazásokkal érhetők el.

Csak ennyi?

Bizony.