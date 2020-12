A köznevelési államtitkár bejelentette: kitakarított iskolák várják a diákokat januárban

Felkészült az újranyitásra a magyar közoktatás, jelentette be Maruzsa Zoltán keddi sajtótájékoztatóján. Mindenhol megtörtént az iskolaépületek takarítása, egyes óvodákban, ahol a múlt héten is nyitva tartottak, és ahol megbetegedések voltak, a takarításba a Magyar Honvédség is bekapcsolódott, mondta az államtitkár. Kedd reggelig 7400 pedagógus regisztrált a január 2-i és 3-i ingyenes tesztelésre. Az ország 99 pontján biztosítanak lehetőségek az önkéntes szűrésre, amit a szakképzési intézményekben dolgozókra is kiterjesztettek. Az MTI beszámolója szerint Maruzsa a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a tanárok teszteredményeit nem látja munkahelyük, azt kérte ugyanis azoktól,

akinek pozitív lesz az eredménye, hogy haladéktalanul jelezzék az intézményvezetőnek, aki dönt arról, hogy szükséges-e tanügyi intézkedés elrendelése.