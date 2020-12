A tévébemondónő tovább beszélt, a képviselők viszont gyorsan elhagyták az üléstermet, amikor Zágrábra lecsapott a földrengés

Egyre több fotó, videó és beszámoló jelenik meg a déli, állítólag halálos áldozattal is járó, 6,4-es erősségű horvátországi földrengésről, amit Magyarország jelentős részén is érezni lehetett, sőt Baranyában épületeket is megrongált.

A rengés idején éppen ülésezett a horvát parlament. A képviselők a rengést megérezve azonnal elhagyták az üléstermet, de pánikba láthatólag nem estek:

Az a tévébemondónő sem pánikolta túl a dolgot. Éppen akkor kapcsoltak vissza a stúdióba, amikor a rengés megzavart egy élő interjút az utcán. A bemondónő, miközben a föld rengett, simán tovább beszélt a stúdióban, csak az arckifejezésén látszott, hogy nem egészen nyugodt:

Zágráb külvárosában így csörgött-zörgött egy szupermarket a rengés közben:

Ez a videó jól illusztrálja, ehhez képest milyen ijedtség uralkodhatott közvetlenül a rengés után az epicentrum közelében:



Ezen a horvát híradófelvételen az látható, ahogy egy család romok alá szorult, de élő tagjait mentik éppen:

Az áldozatokról és sebesültekről még mindig töredékes hírek vannak csak. Tomislav Fabijanic, az epicentrumban lévő Petrinja melletti Sisak kórházának főorvosa a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy a két településen „sok a sebesült”, csonttöréseket, agyrázkódásokat kezeltek és több sürgős műtétet is el kellett végezniük.



A súlyos helyzet miatt a szomszédos Szlovénia leállította az ország egyetlen atomerőművét, ami az epicentrumtól mindössze 100 kilométerre található.