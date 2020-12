Meghalt Amerika legtöbbet gyilkoló sorozatgyilkosa

80 éves korában egy kaliforniai kórházban meghalt Samuel Little, aki saját bevallása szerint 93 nőt gyilkolt meg szerte az Egyesült Államokban 1970 és 2005 között. Ezzel az FBI szerint ő volt az amerikai történelem legtöbb áldozatot követelő sorozatgyilkosa.

A korábbi bokszolót 2012-ben Kentuckyban tartóztatták le kábítószeres bűncselekmények miatt, innen pedig Kaliforniába szállították, ahol fegyveres rablás, nemi erőszak és még egy rakás bűncselekmény miatt körözték. Itt vettek tőle DNS mintát, ami három, még a 80-as évek végén elkövetett megoldatlan gyilkossághoz kötötte a férfit. Először tagadta, hogy ő lenne a gyilkos, de miután elítélték, bevallotta, hogy még 90 ember életét oltotta ki.

Little bevallása szerint leütötte, majd megfojtotta az áldozatait, akik leginkább nehéz helyzetben lévő nők, köztük prostituáltak vagy drogfüggők voltak. Emiatt sok áldozatnál a hatóságok azt gondolták, hogy túladagolásba vagy valami másba haltak bele, így nem is szerepeltek a gyilkossági statisztikákban. Little a börtönben rajzokat is készített sok áldozatáról, de még így sem sikerült mindenkit azonosítani vagy megtalálni a holttesteket. Az FBI szerint viszont Little beszámolói megbízhatónak tűntek. (BBC)