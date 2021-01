Egy korszak vége: végleg kinyírta az Adobe a Flasht

Hivatalosan is itt a vége a kilencvenes évek végi-kétezres évek internetének meghatározó eszközének, az Adobe Flash Playernek, miután az Adobe mostantól nem frissíti tovább a böngészőkbe telepíthető kiegészítőt.

Az 1996-ban kiadott Flash egészen új világot szabadított rá az internetre, korában ez volt a leginnovatívabb és népszerűbb eszköze annak, hogy az emberek animációkat és rövid videókat nézzenek és osszanak meg egymással, de a Flash számos online játék alapja is lett.

Miután az Adobe mostantól nem ad ki több biztonsági frissítést a Flash mellé, a vállalat arra kérte a felhasználókat, hogy töröljék is le a kiegészítőt a böngészőjükből. Január 12-étől pedig már a korábban feltöltött videók és animációk sem fognak futni.



Mint a BBC cikke felidézi, a Flash még a betárcsázós internet időszakában jelent meg, és a szűkös sávszélességek idején ez lett az az eszköz, mellyel videók és animációk is viszonylag gyorsan hozzáférhetőek voltak a legtöbb felhasználó számára. Mint a korszak egyik legendás alkotója, a Salad Fingerst is jegyző David Firth felidézte a lapnak, egy teljes 3 perces animációt el lehetett készíteni, több szereplővel, zenével és hangokkal, hátterekkel, és az egész nem volt több két megabyte-nál.

A Flash csúcsidőszaka egyben az internet egyik aranykorszaka is volt még, amikor a forgalom nem pár közösségi oldalra összpontosult, és a felhasználók egész más csatornákon kerestek még tartalmakat maguknak, mint ma.

A Flash persze sokkal több volt egyszerű animációs játéknál, a technológia megágyazott a videók terjedésének is. 2009-re a világ internetre kötött számítógépeinek 99 százalékán telepítve volt a kiegészítő. Ugyanakkor a mobiltelefonos forradalom készületlenül érte a vállalatot, és pár részsikert leszámítva az Adobe sosem tudta megismételni a sikereit az egyre dominánsabbá váló mobilos netes piacon. Emlékezetes eset volt, amikor 2010-ben Steve Jobs egy nyílt levélben magyarázta el, hogy az Apple miért nem fogja engedni a Flash telepítését az iPhone-okra. Jobs szerint a Flash nehézkesen tudott mit kezdeni az érintőképernyővel, nem volt elég megbízható eszköz, biztonsági hiányosságok is felmerültek, ráadásul nagyon merítette az akkumulátort.

Az Adobe később előállt egy mobilos Flash Playerrel, de akkor már igazából késő volt, a fejlesztők közben sorra álltak elő a saját eszközeikkel. Az Adobe 2011-ben fejezte be a Flash mobilos fejlesztését, és ugyan a számítógépes fejlesztés még ment tovább, de több komoly biztonsági hibára is fény derült. Ennek következtében előbb az Apple tiltotta ki a Flash-t a Safari böngészőkből 2015-től kezdve, majd a Google-féle Chrome is elkezdett bizonyos Flash-tartalmakat letiltani. 2017 nyarán aztán az Adobe bejelentette, hogy vége, 2020-ban nyugdíjazzák a Flasht.

Az elmúlt napokban több ismert játék is végleg bezárta kaput, például az egykoron rendkívül népszerű FarmVille-nak is vége lett 11 év után, miközben sok animációt és videót az Internet Archive kezdett el összegyűjteni.