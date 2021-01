Koronavírussal kórházba került a 87 éves Larry King

Covid miatt kezelik kezelik egy hete a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centre kórházban Larry Kinget - derült ki vasárnap. Ennél több részletet azonban nem tudni a veterán tévés állapotáról. Annyi volt eddig ismert, hogy a riporter január elsején kórházba került. A 87 éves King évek óta küzd egy rakás súlyos betegséggel, többször volt szívrohama és rákkal is kezelték.

King a hetvenes években lett ismert a The Larry King Show című rádióműsorával, hogy 1985 és 2010 között a CNN hírtévén vezesse a Larry King Live-ot. Az utóbbi időben a Hulun volt saját műsora Larry King Now címmel és dolgozott az RT nevű orosz állami tévécsatornának is.

(BBC)