Alexi Laiho 2015. november 12-én Manchesterben Fotó: Jonathan Nicholson/NurPhoto via AFP

41 évesen meghalt Alexi Laiho, a Children of Bodom frontembere – közölték az énekes-gitáros Facebook-oldalán. Azt írják, a zenész a múlt héten a helsinki otthonában hosszú betegeskedés után hunyt el, és szűk körben temetik majd el.

Az 1993-ban – eredetileg Inearthed néven – alapított dallamos death metal-zenekar az egyik legismertebb finn metalegyüttes volt, 2019 végén oszlott fel. Abban az időben beszélt arról is, hogy a múltban gondjai voltak az alkoholfogyasztással.

Játszott a Sinergyben, a The Local Bandben és a Kylähullutban is, illetve korábban felbukkant a Thy Serpent, az Impaled Nazarene, a Warmen és a Hypocrisy együttesekben is.

Tavaly Alexi Laiho megalapította a Bodom After Midnight nevű együttesét, amivel három dalt és egy videoklipet készítettek el, ezek a halála után jelennek majd meg.