Pumpedisztán: Szlovéniában újra lehet gyúrni

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntése szerint mától szigorú feltételek betartása mellett kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák az országban.

A sportlétesítmények használatához nem követelik meg a negatív PCR-tesztet, de egyszerre annyian lehetnek odabent, hogy 50 m2-re legfeljebb 1 fő juthat, és be kell tartaniuk egymás között az 5 méteres távolságot. Az uszodákban is be kell tartani ezt a járványügyi szabályt, azzal, hogy csak minden 2. sávot használhatják az úszok.

Január 1-től a sípályák is kinyithattak, de a felvonók használatához 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni.

Az élsportolók a korlátozások ellenére eddig is használhatták a sportlétesítményeket, és részt vehettek versenyeken, de most növelték a számukat.

Szlovéniában vasárnap 744-gyel 125 812-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 35 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2838-ra nőtt. A koronavírusos betegek közül 1209-en vannak kórházban, 194-en intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 361 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 213 319-et. Vasárnap 54 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma 4126-re emelkedett. Kórházban 2453 beteget ápolnak, közülük 196-an vannak lélegeztetőgépen – írja az MTI.

Magyarországon tegnap 93 ember halt meg a vírus miatt. 856 fertőzöttet azonosítottak egészen kevés, 8727 teszttel, a pozitív tesztarány közel 10 százalék. A kórházban levő fertőzöttek száma 5600 felett van, kevéssel több, mint egy napja. Ahogy vasárnap, továbbra is 400-an vannak lélegeztetőgépen.

Pumbed Gábor influenszer korábban úgy fogalmazott, „Viktor elárult minket”, ugyanis a kormány a rendkívüli helyzetre való tekintettel felfüggesztette a nyilvános gyúráshoz való alkotmányos jogot.