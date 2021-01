Fia és volt élettársa kötözött meg, majd bántalmazott egy nőt

Vádat emelt a Szekszárdi Járási Ügyészség egy 45 éves tamási férfi ellen, aki 2020 februárjában az akkor még fiatalkorú, 17 éves fia segítségével megkötözte és bántalmazta korábbi élettársát. A férfi a nőt arccal egy fotelbe nyomta, majd gyorskötözővel hátrakötözte a kezét, ebben közös gyerekük segített neki. A nő végül ki tudott szabadulni és elmenekült.

A vádlott fiuk jelenlétében többször is megalázta, félelemben tartotta, és azzal fenyegette a nőt, hogy megöli, de zaklatta és bántalmazta a nő új társát is. A férfi egy távcsöves lőfegyvert is vásárolt hangtompítóval és lőszerekkel – erre engedélye sem volt –, a fegyverrel az udvaron tanította lőni a fiatalkorú fiát.

Az ügyészség szerint a vádlott azzal, hogy fiatalkorú gyerekét „bevonta a bűncselekménybe, súlyosan megszegte szülői feladatából eredő kötelességét, ezzel gyermeke erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette”.

Az ügyészség társtettesként, ”aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése” miatt emelt vádat a férfi és fia ellen. Az apát emellett kapcsolati erőszakkal, zaklatással, kiskorú veszélyeztetésével és lőfegyverrel visszaéléssel vádolja. A vádhatóság a letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetést, fiával szemben próbára bocsátást szorgalmaz a Tamási Járásbíróságánál.