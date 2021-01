Pikó András szerint a Fidesz most a józsefvárosi gyerekeken áll bosszút

„Tegnap érkezett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár levele, melyben arról tájékoztat, hogy megváltoztatta nyári döntését és mégsem járul hozzá a józsefvárosi önkormányzat káptalanfüredi gyermeküdülőjének fejlesztése ügyében az önkormányzat által kezdeményezett határidő módosításhoz és ezért az állami támogatás visszafizetésére kötelez március 1-i határidővel” – kezdi Facebook-posztját Pikó András, Józsefváros polgármestere, aki szerint a „káptalanfüredi gyermektábor ügye a NER korrupcióval átitatott »fejlesztéspolitikájának« állatorvosi lova”.

Pikó leírta, hogy ez az egész még 2015-ben, Kocsis Máté polgármestersége alatt kezdődött, amikor a józsefvárosi önkormányzat „összeállt az akkor Simicska Lajos tulajdonában álló veszprémi kézilabda klubbal egy közös fejlesztésre”, majd emiatt kiirtották a 3,5 hektáros erdő nagy részét, hogy a helyére kézilabdacsarnokot és konferenciaközpontot építsenek.

A polgármester ezután bejegyzésében arról ír, hogy „az Orbán és Simicska szakítását jelentő G-nap után a Fidesz elsőszámú oligarcháját el kellett tüntetni innen is”, emiatt az önkormányzatnak vissza kellett fizetnie az igényelt TAO-pénz egy részét és többször módosítani kellett a projekt tartalmát és átadási határidejét is. Emiatt Pikóék 2019-ben egy félkész beruházást vettek át, szerinte a folyamatos késedelem miatt epdig teljesíthetetlen volt a 2020 végi határidő, már csak azért is, mert a második ütem kivitelezési terveit el sem készítették a beruházást menedzselő állami cégnél.

„Az évekig tartó fideszes bénázás alatt megemelkedtek az építési költségek, ezért az eredeti költségvetés már nem volt elegendő a projekt megvalósítására, így az újratervezése is elkerülhetetlenné vált” – írja Pikó, aki hozzátette, hogy a kivitelezést bonyolító állami céggel közösen dolgoztak tovább a tervek szűkössé vált pénzügyi keretek közé szorításán, majd kérték, hogy hosszabbítsák meg az átadási határidőt egy évvel.

„Folyamatos egyeztetésben voltunk az elmúlt évben minden állami szereplővel, a tervek módosításáról minden érintett tudott és egyetértett vele, és ezt írásba is adta. Már csak a határidő módosításának formalitása maradt hátra és akkor 2022 tavaszán átadhattuk volna a gyermeküdülőnket, melyben jövő nyáron végre ismét a józsefvárosi gyerekek pihenhettek volna. Ezt próbálja most meg ellehetetleníteni a kormány döntése" – írja Pikó, aki bejegyzéséhez csatolt két dokumentumot is. Az első levelet 2020. augusztus 5-én írta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki akkor arról tájákoztatta Pikót, hogy elfogadja és jóváhagyja Pikó kérelmét. A második levelet pedig szintén Szabó Tünde küldte december 15-i keltezéssel, abban pedig már úgy fogalmaz az államtitkár, hogy megvizsgálták „a támogatott tevékenység részkletes bemutatását tartalmazó ütemtervet”, ám azt „a tervezett műszaki tartalom csökkentésének mértéke miatt nem tarja elfogadhatónak”, mivel az „megváltoztatja a támogatott tevékenység eredeti célját”.

Pikó szerint az ő céljuk az évek óta húzódó projekt megmentése, a költségcsökkentés és a gyermektábori funkció megvalósítása volt, de szerinte ez a kormány számára elképzelhtetetlen. Úgy fogalmazott: „Hiszen az emberek szolgálata soha nem is volt céljuk. Oligarchákat kitömni - igen, túlárazott kézilabdacsarnokot építeni haveroknak - igen, eszetlen fakivágást rendezni - igen, de gyermektábort építeni - soha.”