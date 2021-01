Szingapúrban a koronavírus miatt kiosztott karkötők mégis tárolnak adatot a rendőrség számára

Szingapúrban a kormány elismerte, hogy a nyomkövető karkötők, amiket a karantén betartása miatt osztottak ki, mégis tárol adatokat, azokat pedig eléri a rendőrség is.

Arról már a karkötők augusztusi bevezetésekor is szó esett, hogy ha valaki kilép az ajtón, a hatóságok arról értesítést kapnak, így az nem akkora újdonság, hogy a nyomkövetők be vannak kötve a rendőrséghez, arról viszont eddig nem esett szó, hogy az adatokat is tárolja, vagy hogy a járványhelyzeten kívül másra is használják majd.

A kormány korábban azt kommunikálta, a nyomkövetőket kizárólag a karanténban tartózkodók és a vírus terjedésének megfigyelésére használják, hétfőn azonban bejelentették, hogy a tárolt adatokat nemcsak a járványhelyzetben, de bűnügyi megfigyelésre is használják. A lakosságnak már közel a 80 százaléka kapott ilyen karkötőt, már csak azért is, mert nemrég azt is bejelentették, hogy annak használata hamarosan szükséges lesz olyan teljesen hétköznapi helyzetekhez is, mint például a bevásárlás vagy a munkába járás.

A nyomkövető által használt program egyébként azt is figyeli és rögzíti, hogy ki kivel találkozik, ami állítólag azért szükséges, hogy ezzel is követni tudják a vírus terjedését, vagyis ha valakinek pozitív lesz a tesztje, vissza tudják nézni, hogy korábban kikkel került kapcsolatba.

